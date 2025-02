En Colo Colo hicieron todo lo posible y hasta cambiaron la programación de su partido, pero fracasaron en su objetivo principal. El Cacique lamenta un Estadio Monumental en mal estado y que, a pesar de los trabajos, no se pudo reparar.

Luego del debut en Copa Chile ante Deportes Limache, los jugadores destrozaron el estado del pasto del recinto de Pedrero. Esto llevó a obras supervisadas hasta por Aníbal Mosa, pero que no dieron los frutos esperados.

A pesar de los esfuerzos y los intensos trabajos que se hicieron durante los últimos días, la Ruca no tendrá su campo de juego en las mejores condiciones. De hecho, el club tomó una medida de emergencia para que no se vea tan afectada.

Colo Colo pinta la cancha del Estadio Monumental por su mal estado

En el empate de Colo Colo con Deportes Limache, el plantel albo se quejó y mucho del estado de la cancha del Estadio Monumental. Aníbal Mosa anunció reparaciones de emergencia para poder tener el pasto en mejores condiciones.

Colo Colo no pudo recuperar por completo la cancha del Estadio Monumental. Foto: Photosport.

Esto llevó a que incluso se postergara el choque de esta noche ante Unión San Felipe en la Copa Chile del lunes al miércoles. Pero ni con más tiempo para repararlo, lo pudieron hacer.

Publicidad

Publicidad

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN que Colo Colo no tuvo éxito en sus trabajos y que tomó una insólita medida para que no se vea mal. “La cancha del Estadio Monumental no está buena, para hoy la pintaron. No va a estar en buenas condiciones“, dijo.

ver también Campeón de Sudamericana: el jugador que puede salvar a Colo Colo de perder a Lucas Cepeda

Si bien el reportero remarcó que no está como en el debut en Copa Chile, no es lo que se esperaba. “Más allá de que no esté tan mala como contra Deportes Limache, me insisten en que el terreno de juego no está en óptimas condiciones“.

La buena noticia es que luego del partido de esta noche con Unión San Felipe, en el Estadio Monumental habrá dos semanas para poder seguir con los trabajos. En su estreno en la Liga de Primera, el Eterno Campeón viaja a La Serena, por lo que aprovecharán esos días para que la cancha quede como corresponde.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo lamenta no poder tener en las mejores condiciones su cancha. El Cacique espera que esto no le cueste caro, ya que luego de una derrota y un empate, no puede dejar más puntos en el camino si no quiere quedarse sin Copa Chile.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo en el Estadio Monumental?

Luego del partido con Unión San Felipe, Colo Colo tendrá dos semanas para recuperar la cancha del Estadio Monumental. El Cacique volverá a la acción en la Ruca el próximo lunes 24 de febrero desde las 20:30 horas recibe a O’Higgins por la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡No sólo Copa Chile! La radical decisión de Colo Colo con Fernando de Paul y Brayan Cortés

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera?

Colo Colo se prepara para hacer su debut en la Liga de Primera este fin de semana. El Cacique visita a Deportes La Serena este domingo 16 de febrero a partir de las 12:00 horas.