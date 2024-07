Una de las figuras más representativas de los últimos tiempos en Colo Colo es la de Luis Mena, multicampeón como jugador y capitán, además de ganar títulos con el cuadro Femenino, lo que le llevó a ser el técnico de la Selección Chilena, aunque eso podría durar poco tiempo más.

Desde su arribo a Juan Pinto Durán, el ex defensor conquistó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aunque suma un fracaso tras no lograr con La Roja Sub 20 la clasificación al Mundial de la categoría en Colombia.

Lo concreto es que su nombre gusta mucho en Colo Colo, a tal punto que según dio a conocer DaleAlbo, en una de las principales opciones que suenan para volver al club, aunque no será a la rama femenina, donde hoy hace un buen trabajo la brasileña Tatiele Silveira.

Es que la publicación apunta que Mena es el principal candidato de Blanco y Negro para ser el nuevo Jefe Técnico del Fútbol Joven, en lugar del argentino Ariel Paolorossi, quien dejara la institución a mediados de junio. Aunque no es la única opción.

Luis Mena actualmente es el técnico de la Selección Chilena Femenina (Photosport)

La otra alternativa que maneja la regencia de Colo Colo para el puesto, que hoy maneja de forma interina Hugo González, es nada menos que otro campeón como jugador y técnico en el club como Héctor Tapia, quien llegaría de la mano con Juan Ramírez, actual preparador físico de Arturo Vidal.

La historia de Luis Mena en Colo Colo

Surgido en las divisiones inferiores del Cacique, el nacido en Puente Alto suma la friolera de 11 títulos de Primera División, entre 1996 y 2014, más una Copa Chile en su primera campaña como profesional. Pero además también supo ser campeón como DT.

Al mando del plantel femenino de Colo Colo, Luis Mena fue bicampeón en las temporadas 2022 y 2023, esta última pese a dejar antes de tiempo al equipo para partir a la Selección Femenina. En total son 14 trofeos que posee vistiendo de albo.

