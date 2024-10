Colo Colo tiene en sus manos la primera opción de quedarse con el título a falta de dos fechas para el término del Campeonato Nacional 2024. El Cacique es líder con 63 puntos, mientras que la U es segunda con 61 con apenas seis unidades por disputar.

En esta lucha por bajar la estrella 34 del cielo han sido varios los que, en mayor o menor medida, han aportado su granito de arena. Jorge Almirón encontró su once titular, pero eso no quiere decir que la rotación no se haya aplicado en esta temporada.

Sin embargo, son varios quienes con el correr de los meses fueron siendo borrados por el DT argentino, sobre todo cuando la remontada en esta pelea por el título comenzó a ser una realidad.

Jugadores como Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Ramiro González, Matías Moya y Alexander Oroz no aparecieron más en el equipo y, considerando la postura de Almirón en el mercado de pases recién pasado, bien podrían estar viviendo sus últimos meses en el club.

Esto lo decimos porque a mitad de año Leandro Benegas, Pablo Parra y Jeyson Rojas, quienes nunca se ganaron una camiseta de titular con el argentino, terminaron marchándose a otros clubes. Mientras Parra se fue a La Calera, Benegas y Rojas fueron fichados por Unión Española.

Lo peor para los cinco antes mencionados es que hace rato que dejaron de ser una alternativa. Daniel Gutiérrez suma apenas 611 minutos en cancha este año, mientras que Bruno Gutiérrez alcanza 263. Además en defensa Ramiro González lleva ocho partidos y 472 minutos.

Bruno Gutiérrez ha jugado poco y nada en este Colo Colo 2024 de Jorge Almirón. | Foto: Photosport.

Un poco más arriba en la cancha Matías Moya ha jugado diez partidos con 296 minutos. Por último, Alexander Oroz volvió de su lesión para apenas jugar seis partidos y sumar 362 minutos de acción.

Habrá que ver si este lote de jugadores está dentro de los planes de Jorge Almirón para la temporada 2025. Por lo menos tras lo visto en el pasado mercado de pases, bien podrían partir del club si es que considera que no están siendo un aporte.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Iquique el domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Si los albos ganan y la U enreda puntos ante Ñublense, el título para Jorge Almirón y sus dirigidos será una realidad.