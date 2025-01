Colo Colo todavía tiene entre las opciones para ser el arquero al costarricense Keylor Navas. El golero centroamericano, triple mundialista con su país y tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, está sin club desde fines de julio de 2024.

Y en ese contexto, su nombre apareció como una alternativa interesante. Sobre todo después de que Brayan Cortés anunció que no continuaría en el Monumental. Pero la voltereta del iquiqueño todavía tiene en vilo a la gerencia deportiva de Blanco y Negro.

Eso sí, el fichaje de Navas no cuenta con respaldo unánime. Una leyenda de la portería alba le dio un portazo fortísimo. Se trata de Roberto Cóndor Rojas, quien tuvo una irónica frase para dejar claro su no rotundo ante la posibilidad del ex golero del Paris Saint-Germain.

“Si es por edad, yo puedo volver a jugar si el presidente quiere. Pasa por un análisis técnico, financiero. Navas no debe ser un jugador barato”, expuso el Cóndor en una conversación con Cooperativa Deportes. Tiene razón: el Cacique debería asumir un cuantioso salario para el meta tico.

Keylor Navas en el PSG. También jugó en Real Madrid y el Nottingham Forest, entre otros. (Foto: Mathieu Mirvielle | Imago).

Un recado clarísimo para el presidente de ByN, Aníbal Mosa. “Son situaciones que los dirigentes tienen que resolver. Brayan Cortés puede estar cinco o siete años más en Colo Colo si tiene un buen rendimiento. Depende de ellos, pero yo me quedaría con él”, apuntó Rojas.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de fichajes 2025: Colo Colo encuentra tres piedras de tope con Brayan Cortés y Navas espera

El Cóndor Rojas le dice no a Keylor Navas en Colo Colo: ¡se la juega por Cortés!

Quedó muy claramente evidenciado que el Cóndor Rojas no quiere a Keylor Navas como guardavalla de Colo Colo en el centenario del club. Sus fichas apuestan a renovar la permanencia de Cortés a pesar de que el ex Deportes Iquique había definido salir al extranjero.

“Donde se equivocó Cortés fue en no tener una posibilidad concreta de una transferencia. En ese sentido, el empresario y él se equivocaron en anticiparse a una situación que no estaba definida. Si se queda en Colo Colo tendrá que responder de la mejor forma posible ante todas las críticas que han aparecido estos días”, expuso el ex golero de la Roja y el Sao Paulo de Brasil.

Brayan Cortés sabe que gran parte de los fanáticos albos reprochan su actuar. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Fustigamientos entendibles, según el ex arquero. “Anticipó una salida que no estaba concreta. Creo que son críticas legítimas, el hincha colocolino protege mucho a la institución. Eso se apaga solamente con un buen rendimiento”, sentenció Roberto Rojas, siempre en la entrevista con Cooperativa Deportes. ¿Qué pasará? El tiempo dará la respuesta muy pronto…