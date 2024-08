El ex capitán de los albos Gonzalo Fierro conversó con RedGol y analizó la importante victoria en la Copa Libertadores.

Colo Colo fue valiente, fuerte y grande para quitarle el invicto a Junior y tomar ventaja ante los colombianos en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Los albos se impusieron por 1-0 ante el Tiburón en la ida jugada en el estadio Monumental, gracias al gol de Vicente Pizarro, tras asistencia de Carlos Palacios.

El Cacique se planta ante los caribeños con una pequeña ventaja de cara a la revancha, la cual se jugará el martes 20 de agosto en el infierno del estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Ex capitán de Colo Colo tiene una figura oculta de los albos

Para analizar el partido en RedGol, como siempre, hicimos la tarea y hablamos con jugadores históricos de Colo Colo y uno que comentó el lance junto a nosotros fue Gonzalo Fierro.

El Joven Pistolero destacó el juego del goleador Vicho Pizarro, pero también tiene a un héroe oculto de la noche excepcional del estadio Monumental.

“Claramente (fue la figura) el Vicho Pizarro porque hace el gol y es determinante, pero me gustó mucho lo que hizo (Emiliano) Amor en silencio. (Carlos) Palacios destacado, pero Amor manejó los tiempos. Lo noto porque no venía jugando y es como si lo hiciera hace mucho”, dijo el ex seleccionado nacional.

Javier Correa no pudo marcar ante Junior. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Además, le pegó un palito a Javier Correa, quien jugó su primer partido como titular con la camiseta de Colo Colo.

“Le falta a Correa, demostró que tiene ganas y puede aportar, pero independiente de como esté Paiva, mostró más ganas y está un peldaño arriba. Viene recién llegando, muy poco tiempo, con dos partidos difíciles. Por ahora al debe, pero va a mejorar”, puntualizó.

Para cerrar, Gonzalo Fierro expresó que “me gusta el Huaso (Mauricio Isla), cuando viene de más atrás es determinante. En momentos lo fue, muy bien en la marca. Mostró jerarquía y no era un partido fácil para demostrar como siempre”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la fecha 20 del Campeonato Nacional se jugará este viernes 16 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el estadio Monumental.

