Marcelo Barticciotto pone mesura tras el sorteo de Colo Colo en la Libertadores: "No me confío"

Colo Colo tras seis años vuelve a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se medirá por el paso a cuartos ante Junior de Barranquilla.

Los albos quedaron emparejados, en el papel, con uno de los oponentes más accesibles, debido a que no tiene la trayectoria copera de un cuadro brasileño o argentino, por nombrar algunos ejemplos.

Para analizar la suerte del Cacique en RedGol tomamos el teléfono y llamamos a Marcelo Barticciotto, campeón de la Copa Libertadores de América en 1991 con Colo Colo y quien pone mesura.

La opinión del Barti

El Barti no quiere agrandarse antes de la serie con los colombiano y bajo su punto de vista no existe ningún rival fácil para los cuadros chilenos.

“Yo no me confío, nosotros no tenemos en realidad la posibilidad de pensar que cualquier rival sea fácil. Para los equipos chilenos todos los rivales son complicados, porque en Colombia pueden pensar lo mismo de Colo Colo”, dijo el argentino nacionalizado chileno.

Marcelo Barticciotto analizó al Cacique.

“De todos los rivales, quizá a Colo Colo le hubiese convenido este, pero yo no sé, yo no me confío. Junior es un buen equipo, en Colombia se hacen muy fuerte y Colo Colo depende del resultado que saque acá también”, agregó.

La serie entre Colo Colo y Junior se abrirá en el Monumental mientras que la revancha se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

