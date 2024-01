Colo Colo sigue moviéndose con mucha lentitud en este mercado de pases de inicios del 2024. A pesar del potente retorno de Arturo Vidal, los albos han sido incapaces de fichar a más jugadores para potenciar el plantel de Jorge Almirón.

Pese a este realidad, el propio Almirón está bastante tranquilo al respecto. Para el ex DT de Boca Juniors las negociaciones siempre pueden ser complejas, además de claro, poner en el lugar que se merecer haber traído de regreso al Rey Arturo.

Luego de la victoria de 1-0 en el amistoso sobre Everton, el argentino declaró a los medios que “estoy tranquilo porque veo el rendimiento en los entrenamientos. Tengo que conocer al resto del plantel, más allá que los he visto por televisión”.

“No es lo mismo que tenerlos en el día a día. En cuanto a los refuerzos, el tiempo de negociación a veces es complejo, uno nombra a alguien y después las negociaciones no son fáciles”, agregó.

En ese sentido, Almirón valoró que “para mí era importante que se definiera lo de Arturo (Vidal). Eso trae muchas cosas positivas al plantel y que también motiva a algunos jugadores que tenían opción de salir como es el caso de Brayan Cortés o Carlos Palacios, quien firmó su extensión (de contrato). Esas eran mis prioridades”.

Además, el DT albo dio sus razones para no traer un 9 en este mercado, argumentando que “no están lo de la Sub 23 y Damián Pizarro es centrodelantero. Eso de no tener tantos jugadores y no taparlos, también me parece que es importante”.

“A los dos Pizarro (Damián y Vicente), por ejemplo, que sé cómo juegan, pero no los tengo en el día a día. Tenemos tiempo para incorporar si es que necesario, hay tiempo para hacerlo y elegirlo bien. También hay que darle oportunidades a los jóvenes”.

Cabe recordar que en el Cacique descartaron ir por un centrodelantero en este mercado, aunque si están pujando por traer un extremo y defensor central zurdo que pueda jugar de lateral por esa zona.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras superar a Everton ahora Colo Colo enfrentará su segundo partido de la Copa Viña del Mar 2024. El Cacique se verá las caras ante Independiente del Valle el sábado 3 de febrero a las 18:00 horas.

