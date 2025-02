Las cosas no están bien en Colo Colo, no sólo por su pésimo inicio en Copa Chile, ya que de cara al comienzo de la Liga de Primera 2025, su técnico Jorge Almirón no tiene la seguridad de poder contar con uno de sus principales referentes, como es Arturo Vidal.

Luego de la molestia muscular que no sólo le bajó de la última nómina en la Selección Chilena, sino que le impidió jugar partido oficial alguno en la actual temporada, según dio a conocer ESPN, la intención del volante es volver a jugar ante Deportes La Serena este domingo como visita.

Sin embargo, el técnico Almirón puso paños fríos a los deseos del propio Vidal y de los hinchas por su pronta vuelta a las canchas con Colo Colo. En conferencia de prensa, fue enfático en afirmar que no lo quiere arriesgar de cara a los próximos desafíos.

Almirón enfría vuelta de Vidal en Colo Colo

“Arturo sufrió una molestia previo al duelo ante Wanderers, antes de ir a la Selección. Es en el sóleo, abajo del gemelo“, reveló el entrenador albo, quien reconoce que sufrió esa lesión y por ello advierte que no se deben apurar los procesos.

“Hay que tener cuidado porque es recurrente volver a lastimarse, y tenemos la precaución de no lastimarlo. Puede ser de más tiempo, yo tengo experiencia que es prolongada (la molestia), pero va bien”, agregó Almirón quien no confirmó si Vidal volverá ante los papayeros.

“Esperamos que llegue a La Serena. Si no, será al otro. No lo apuraré. No quiero que juegue un partido y no entrene después. Él estaba óptimo, pero es una lesión que no avisa”, sentenció el técnico argentino.

¿Cuándo juega el Cacique?

Previo al estreno en la Liga de Primera 2025, Colo Colo jugará su tercer encuentro por el Grupo B de Copa Chile este miércoles 12 de febrero, cuando reciban en el Estadio Monumental a Unión San Felipe, a partir de las ocho de la tarde.

