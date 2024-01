Colo Colo empezó el año con la venta de abonos para la temporada 2024, aunque no recibió la respuesta esperada por parte de sus hinchas. En redes sociales, los fanáticos del Cacique protestaron por la falta de entrenador y refuerzos luego de que se anunciara la venta general para ser Hincha Preferente.

“Asegura tu presencia en la Ruca por todo el 2024 convirtiéndote en un Hincha Preferente en Punto Ticket”, anunciaron los albos este lunes. “Presenten al DT y los refuerzos antes de querer vender cualquier huea, inútiles”, fue la respuesta de un colocolino por Twitter.

“Primero el DT, después Vidal y después compro el abono”, “Espero que no compren los abonos, uno porque es muy caro y otro porque cómo van a abonarse si no hay DT y no hay refuerzos”, “Venden abonos y no tienen cuerpo técnico”, fueron otras de las reacciones.

Hay otro aspecto importante que generó indignación entre los aficionados albos: a diferencia del año pasado, el abono para 2024 no incluye entradas para toda la Copa Libertadores. En vez de eso, quien compre su abono de Hincha Preferente sólo tendrá el beneficio de “una preventa exclusiva” para el torneo.

Sólo la fase 2, donde los albos enfrentarán a Godoy Cruz, está confirmada dentro del abono. A nivel local sí cubre todo, incluyendo todos los partidos del Campeonato Nacional 2024 y la Copa Chile 2024, además de amistosos que organice Blanco y Negro durante el año.

“Que te abones y no te incluyan la Libertadores completa es un robo tremendo para la calidad del estadio y del campeonato chileno”, “¡Ni cagando! Sin torneos internacionales incluidos no me abono este año”, fueron otras de las respuestas en la publicación del Cacique.

El calendario de Colo Colo camino a la temporada 2024

Colo Colo empezó el año 2024 y ahora se alista para su pretemporada. Los albos deben presentarse el próximo lunes 8 de enero en el Estadio Monumental, idealmente con su nuevo entrenador ya definido, para comenzar los entrenamientos y definir el futuro de varios jugadores.

Luego, el jueves 11, el equipo viajará a Uruguay para sumar sus primeros amistosos de preparación. Ahí participará de la Serie Río de La Plata. Los albos enfrentarán a Rosario Central (martes 16 de enero), a Nacional (viernes 19 de enero) y al Liverpool uruguayo (lunes 22 de enero).

Luego de eso vendrá la Copa Viña 2024, con duelos ante Independiente del Valle (31 de enero) y Everton (3 de febrero). Una semana después comenzará la temporada 2024 de forma oficial, con la disputa de la Supercopa ante Huachipato el 11 del mismo mes.

¿Y el DT? La gran obsesión de Colo Colo es Luis Zubeldía, entrenador campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. El DT argentino terminó su contrato con el elenco ecuatoriano y es agente libre desde el 1 de enero, y los albos esperan cerrar su incorporación durante esta semana.

¿Y los refuerzos? La confirmación del próximo entrenador apurará la conformación del plantel para la temporada 2024. El nombre que suena con más fuerza es el de Arturo Vidal, quien está sin club luego de salir del Athletico Paranaense y ha enviado diversos guiños al Cacique.

