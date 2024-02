A falta de la oficialización, todo apunta a que Lucas Cepeda será el segundo fichaje de Colo Colo en este mercado de pases. Los albos se refuerzan con uno de los buenos nombres de la pasada temporada de la Primera B, donde el carrilero fue de los más constantes en Santiago Wanderers.

Este traspaso tiene expectante al pueblo caturro, ya que además se quedarán con un porcentaje del pase pensando en una futura venta del jugador. Si le va bien a Cepeda en el Cacique, en Valparaíso pueden sacar cuentas alegres.

Uno que es está especialmente entusiasmado con lo que puede ofrecer Lucas Cepeda en Colo Colo es Cristián Flores. Para el apodado Pistola, este paso para el jugador de 21 años se da justo después de ser el mejor jugador de los porteños.

“Creo que le va a ir mejor, porque en la Primera B, aparte de tener el fútbol, hay que tener el fuerza y agarra. En cambio en Primera División se debe hacer más fácil, porque es más lento, más pausado, con buen trato de balón”, afirmó Flores en charla con RedGol.

En ese sentido, el ex jugador declaró que “además, tiene un estado físico extraordinario. Creo que le irá bien. Es como Gabriel Suazo. Yo creo que incluso podría irle mejor”.

“Es uno de los mejores jugadores de Wanderers, así de simple. Demostró en un año que estaba para ser titular. No venía jugando y era banca. Aguantó siempre los 90 minutos y eso es clave. El muchacho no se asustó. Ojalá que no le asuste jugar en primera y, sobre todo, en Colo Colo”, concluyó.

Los números con que Lucas Cepeda llega a Colo Colo

Lucas Cepeda tiene 21 años y gran parte de su carrera la ha desarrollado como puntero por la izquierda, aunque también tiene experiencia jugando un poco más retrasado por esa banda.

En el 2023 con los caturros disputó un total de 33 encuentros, siendo 31 por el torneo de la Primera B y dos por la Copa Chile. Anotó dos goles y entregó cuatro asistencias en 2.013 minutos de juego.

Cabe recordar que Cepeda además fue seleccionado nacional en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela, donde de la mano de Nicolás Córdova vio acción en tres partidos.

Su arribo responde a la necesidad de Colo Colo de reemplazar a Alexander Oroz en delantera, ya que el juvenil está lesionado y se espera que esté de vuelta a las canchas se produzca recién a mediados del 2024.

