Colo Colo sacó la tarea adelante en Paraguay y se trajo un 1-1 ante Cerro Porteño que le permitió clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Pese a lo difícil del asunto, el equipo de Jorge Almirón se hizo fuerte y logró meterse entre los 16 mejores de América.

Polémicas no faltaron en el Estadio General Pablo Rojas, donde fuimos testigos de una brutal patada de Alan Benítez a Maximiliano Falcón. El jugador de Cerro le pegó un fuerte planchazo al Peluca, ganándose una más que merecida tarjeta roja.

Tras las jugada, unas de las figuras que apareció en escena fue Gonzalo Castellani. Cuando todo el equipo de Colo Colo estaba exhausto y pidiendo la hora para iniciar los festejos, el volante argentino fue el único que se acercó a Benítez para recriminarle su cobarde falta.

“El equipo se sentía vivo, fue de menor a mayor durante el semestre. La clasificación es merecida. Con la ilusión de siempre, lo pudimos sacar adelante”, afirmó el propio Castellani tras el partido.

Por su parte Falcón lanzó que “me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”.

Castellani encarando a Benítez

Ahora Colo Colo debe esperar que termine la fase de grupos de la Copa Libertadores para esperar a su rival. Al terminar segundo, ahora enfrentará a uno de los primeros de los ocho grupos del torneo, donde destacan equipos como Fluminense, Atlético Mineiro y Palmeiras, Sao Paulo, Bolívar y Junior.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Deportes Copiapó este domingo 2 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024.

