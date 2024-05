Uno que se puso la capa para la clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 fue Maximiliano Falcón, quien fue protagonista del empate 1-1 ante Cerro Porteño que les dio el histórico paso de ronda.

El defensor uruguayo jugó el partido como una verdadera final, donde fue fiero al momento de proteger su portería, se fue con todo arriba y también puso el pecho para recibir una fuerte infracción.

Fue en los descuentos, cuando había que quemar minutos, que Falcón se vistió de delantero para buscar el triunfo, pero justo en el momento que fue bajado por una criminal patada que lo dejó casi llorando en el suelo.

Un momento donde el uruguayo pensó lo peor, más allá de que fue en el tobillo, por el gran dolor que tenía en la rodilla, donde lo primero que se le vino a la cabeza fue el corte de ligamentos cruzados que tuvo su compañero César Fuentes.

La criminal patada a Maximiliano Falcón.

¿Qué le pasó a Falcón contra Cerro Porteño?

Luego de la tremenda celebración en el camarín de Colo Colo, por estar entre los 16 mejores de América, Maximiliano Falcón reveló el momento de angustia que vivió dentro de la cancha, en el estadio de Cerro Porteño.

“Me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho. El doctor me hizo el movimiento de la rodilla y, aparentemente, está firme. Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”, comentó Falcón en ESPN.

Incluso contó conversó sinceramente con César Fuentes, quien está en recuperación de una terrible lesión de ligamentos, para comparar la situación, donde quedó un poco más tranquilo, pero avisa que es imposible que esté el domingo ante Deportes Copiapó.

“No llego el domingo, porque me duele mucho, no puedo mover la pierna, pero puedo caminar. Hablé con César (Fuentes), donde le pasó lo de los cruzados, me dijo que él no podía caminar, me asusté en serio. Haremos una resonancia para ver qué tal”, explicó.

Revisa el terrible momento de Maximiliano Falcón:

