Universidad de Chile y Colo Colo chocarán este sábado 10 de agosto en la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno. Mientras el Cacique buscará en el Estadio Nacional seguir vivo en la lucha por el título, los azules tienen como objetivo consolidarse todavía más en la cima del torneo.

La previa de este duelo ya se está calentando tras una recientes palabras de Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports tuvo duros dichos contra Fernando de Paul, arquero que será titular en Colo Colo ante la suspensión de Brayan Cortés.

Quien fuese compañero del Tuto en la U hace varias temporadas, afirmó sin pelos en la lengua que “De Paul siempre se pone nervioso en el Nacional. O le duele algo”.

Estas palabras generaron reacción en las huestes albas, siendo Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros en Colo Colo y formador de Claudio Bravo, el encargado de alzar la voz.

“No sé si sea mala clase, pero es fuerte lo que dice, es fuerte. Especialmente viniendo de un colega, un tipo que fue un gran arquero. Entonces esas cosas se la puede guardar, no creo que le haga un beneficio a él ni a nadie”, afirmó Rodríguez en charla con el sitio BolaVip.

De Paul tendrá que tomar el arco de Colo Colo por varios partidos ante la suspensión de Brayan Cortés. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Hulk sostuvo que “to creo que De Paul no es cagón, como dice él. Ha jugado bastantes partidos por Colo Colo y ha andado bastante bien. Entonces no puedo aprobar lo que dice Johny Herrera y me extraña que lo diga él, porque ya no está en la época de jugar”.

“Las cosas las ve desde afuera y claro, no sé si tendrá algo en contra de él, pero no me parece muy adecuado lo que dice”, concluyó.

¿Cuándo es el Superclásico 196 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este sábado 10 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o GoogleNews.