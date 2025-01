Colo Colo sigue con sus primeros días de trabajo de pretemporada en La Serena de cara al 2025. El grueso del plantel entrena bajo la atenta mirada de Jorge Almirón, preparando lo que será un año más que especial al ser el del centenario y con varios desafíos importantes.

Justamente por eso es que varios no quieren quedarse al margen o rezagados en el equipo. Pese a que en el primer año con Almirón al mando jugaron poco y nada, buscarán su revancha en este 2025 que recién comienza.

Uno de ellos es Matías Moya, delantero que estuvo en la mira de varios equipos hace unas semanas. Audax Italiano, Palestino y O’Higgins buscaron su fichaje, pero terminó quedándose y siendo uno más en la pretemporada en La Serena.

Moya quiere su revancha

Fue justamente en diciembre pasado cuando el propio Moya avisó que su deseo era quedarse en el Cacique. En charla con Cooperativa Deportes el atacante declaró que “mi prioridad es Colo Colo. A prepararnos con todo, busco para este año ser más protagonista, donde me toque voy a dar lo mejor”.

“Uno quiere estar siempre, todavía no tengo una respuesta y decisión tomada. Estos días vamos a ver la decisión del técnico y el club (…) Si toca irme, me voy contento, nunca me guardé nada, cada partido que me tocó jugar intenté dar el cien por esta camiseta”, añadió.

El formado en River Plate buscará su revancha en su tercer año defendiendo la camiseta alba. La tarea no será fácil, ya que tiene como competencia en ataque a jugadores como Lucas Cepeda, Cristián Zavala, Marcos Bolados y Alexander Oroz. ¿Podrá imponerse el ex Ñublense?

Matías Moya es uno más en la pretemporada del Cacique en La Serena. | Foto: Colo Colo.

Los números de Matías Moya en Colo Colo

Sumando sus dos años en el Cacique, Moya ha disputado un total de 20 partidos. En ellos registra un gol y ninguna asistencia en 533 minutos de acción. En el pasado 2024 el atacante con Jorge Almirón jugó once encuentros y sumó 301 minutos dentro de la cancha.

Pese a que con Almirón vio algo más de acción que con Gustavo Quinteros, en 31 de 52 partidos posibles el ex Ñublense ni siquiera se sentó en la banca de suplentes con el actual DT albo.

