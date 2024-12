Se arma Jorge Almirón de cara a la temporada 2025, donde viene el Centenario de Colo Colo. Por eso, el club ya inició sus evaluaciones físicas y médicas con algunos jugadores.

Y si bien en Blanco y Negro ya tienen la lista de los nombres que partirán a préstamo, hay uno que tal como en el mercado de verano pasado suena fuerte para sumar minutos en otro club.

Se trata de Matías Moya, el chileno-argentino que nuevamente no tuvo continuidad en 2024 y ante el interés de equipos como O’Higgins de Rancagua, es clara opción para partir del Estadio Monumental.

No suelta la camiseta de Colo Colo

Matías Moya habló tras las revisiones médicas en medio de su incierto futuro. En diálogo con Cooperativa dejó en claro que quiere quedarse para pelear un puesto y ser protagonista durante el Centenario albo.

Matías Moya y sus pocos partidos en 2024 con el Cacique /Photosport

“Mi prioridad es Colo Colo. A prepararnos con todo, busco para este año ser más protagonista, donde me toque voy a dar lo mejor“, partió diciendo el delantero que brilló en Ñublense antes de llegar al Cacique.

En relación a su anhelo de seguir en Macul, Moya aseguró que “uno quiere estar siempre, todavía no tengo una respuesta y decisión tomada. Estos días vamos a ver la decisión del técnico y el club”.

“Si toca irme, me voy contento, nunca me guardé nada, cada partido que me tocó jugar intenté dar el cien por esta camiseta”, cerró el delantero, que tiene ofertas para seguir en otros elencos del fútbol chileno.