Colo Colo se prepara para un año histórico, pero con los hinchas más que inquietos por la falta de refuerzos. El Cacique está a nada de iniciar su pretemporada, pero no tiene jugadores nuevos y ha perdido a varias figuras de la última campaña.

Nombres han aparecido y varios, pero por ahora en el Estadio Monumental no hay acuerdo con nadie. Una situación que inquieta a sus seguidores y que llevó este miércoles a Aníbal Mosa a revelar qué puestos quieren reforzar a toda costa.

Aníbal Mosa destapa los puestos que son prioridad para reforzar a Colo Colo

Colo Colo decidió salir al paso del humo y aclaró en qué está su mercado de pases. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reveló qué zonas de la cancha son prioridades para buscar refuerzos.

Al ser consultado por la opción de Claudio Baeza, el mandamás albo frenó en seco las cosas y destapó el panorama. “Lo que hemos definido con el cuerpo técnico, la comisión fútbol y el directorio es que los primeros puestos serán el arco, el mediocampo y otro 9. Una vez tengamos esos puestos, vamos a ver de qué manera podemos reforzar al equipo. Lo primero son esos tres, el resto veremos cómo avanza”.

Colo Colo buscará reemplazantes a Brayan Cortés, Carlos Palacios y Guillermo Paiva antes de mirar otros refuerzos. Foto: Photosport.

Pero eso no fue todo, ya que Aníbal Mosa confirmó que en el mediocampo no buscan un volante de corte, sino un creativo. “Baeza juega más atrás. Primero el arco, segundo el 10 y tercero el otro 9 para reemplazar a (Guillermo) Paiva (…) Vamos a buscar un portero, un 10 y un extremo de nivel. Que tenga las condiciones para jugar en Colo Colo”.

De hecho, el presidente de Blanco y Negro le dejó un mensaje a los hinchas para que no se asusten por la demora en refuerzos. “Nosotros en el mercado de pases vamos a hacer todos los esfuerzos para hacer el mejor equipo posible. No estamos en una carrera por llenar espacios con cualquier jugadores, estamos analizando en profundidad cosa que el margen de error sea el menor posible”.

“Tengan tranquilidad, confianza en la dirigencia, trabajamos día a día pero no por apresurarnos vamos a traer a cualquier jugadores. Debo tener 100 curriculums de jugadores en mi escritorio, pero necesitamos que sean jugadores para Colo Colo, de nivel, que vengan a aportar. Bajo ese prisma, nos vamos a tomar el tiempo necesario para hacer el mejor equipo”, añadió.

Aníbal Mosa no se detuvo e insistió en el reemplazante de Carlos Palacios, al que miran más en el centro que al borde de la cancha y hasta apuntó a algunos mercados. “Vamos a buscar un 10. Eso es lo que nos falta. (Buscaremos) en Argentina, Brasil, Uruguay. Puede ser”.

Además, el mandamás albo destapó sus conversaciones con Jorge Almirón sobre el mercado de pases que han hecho. “Está súper tranquilo, hablo con él. Hoy hablé con él, está al tanto de todas las conversaciones que estamos teniendo. Está completamente tranquilo, mañana llega a Chile y veremos cómo avanzar”.

Finalmente, Aníbal Mosa jugó al misterio con posibles refuerzos en Navidad. “¿Que el viejito llegue con algo en el saco? Ojalá. Siempre he querido que los refuerzos lleguen cuando inicie la pretemporada, pero no por eso nos vamos a apurar para traer jugadores que no tienen el perfil para jugar en Colo Colo. El directorio prefiere demorar un poco más, pero para dar en el clavo con los jugadores. Lo mismo que ocurrió con Vidal, Correa, Isla. No queremos jugadores para que estén en la banca y después pagarles para que se vayan. Preferimos demorarnos, pero a la segura“.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2025 de Colo Colo?

Colo Colo está a nada de comenzar su pretemporada 2025, el año del centenario. El Cacique iniciará sus entrenamientos para el próximo año el 20 de diciembre, con exámenes médicos de por medio.