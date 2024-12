Luego de contactarse tanto con la dirigencia de Blanco y Negro como con el técnico argentino, el bicampeón de América no saldrá de su retiro.

Se puso fin a una de las teleseries que protagonizaba Colo Colo en el actual mercado de pases, que tenía como deseo principal sacar del retiro a Claudio Bravo para que fuera su arquero en la temporada 2025, donde celebrarán su centenario.

La dirigencia de Blanco y Negro extendió hasta la presente jornada, donde realiza su última reunión de directorio del 2024, la opción de convencer al bicampeón de América para que sea el reemplazante de Brayan Cortés, quien continuará su carrera en el exterior.

Sin embargo, fue en la previa a esta cita, en un evento en la Universidad Andrés Bello donde Bravo fue claro sobre su próximo paso: “No hay primicia no hay noticia, soy un hombre de palabra y mi palabra es ley“. Pero no fue lo único que hizo para confirmar su negativa a Colo Colo.

Bravo oficializó su negativa para llegar a Colo Colo

Si bien muchos de los miembros del directorio albo se enteraron “por la prensa” de la decisión del ex arquero, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa dio a conocer que en la reunión, fue el propio presidente Aníbal Mosa quien comunicó formalmente la decisión final.

Pero hay un detalle más, pues el reportero indica que el oriundo de Viluco se comunicó directamente con el técnico Jorge Almirón, a quien le agradeció el interés por contar con sus servicios y le informó que se bajaba de cualquier opción de ser refuerzo para 2025.

“¡Fin de la historia! Claudio Bravo oficializó su negativa a la oferta de Colo Colo. La directiva de Blanco y Negro ya fue informada del ‘NO’ para atajar en el Centenario. El arquero incluso habló con Jorge Almirón. Agradeció y decidió bajarse“, señaló el comunicador.

¿Qué opciones le quedan al Cacique para ser su arquero?

Sin Bravo en el horizonte, reflota la opción de que Matías Dituro pueda ser fichaje, aunque hay reportes que lo descartan de plano. Nombres como Gabriel Arias y Keylor Navas también aparecen, y no son pocos los hinchas que piden a Ignacio González.