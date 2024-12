En el Cacique no se quedaron de brazos cruzados luego de la negativa del bicampeón de América y ya comenzaron a trabajar con su otra carta. Revelaron que Daniel Morón incluso ha tenido acercamientos con su club.

Colo Colo ha tenido una jornada clave en la búsqueda del sucesor de Brayan Cortés. El Cacique había apostado todo para sacar del retiro a Claudio Bravo y así defienda su arco en el año del centenario, pero se terminaron quedando con las ganas.

El propio bicampeón de América reafirmó que no está interesado en ponerse los guantes otra vez y obliga al Eterno Campeón a mirar otros nombres. Opciones han aparecido y varias en las últimas semanas, pero hay un candidato que tiene el visto bueno.

De hecho, según revelaron en las últimas horas, el portazo de Claudio Bravo llevó a que desde el Estadio Monumental levantaran el teléfono para acelerar por su principal carta. Tanto, que ya hay hasta conversaciones con el club del elegido.

Colo Colo inicia gestiones para traer a Matías Dituro

Colo Colo se olvida de Claudio Bravo y ahora va con todo por Matías Dituro. El ex portero de Universidad Católica, que hoy milita en el Elche de España, toma la delantera en la carrera por ser el nuevo 1 del Cacique.

Matías Dituro toma ventaja para llegar a Colo Colo en 2025. Foto: IMAGO/RedGol.

En Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado reveló que el guardameta corre con ventaja. “Matías Dituro es la principal carta que tiene Colo Colo“, comenzó señalando.

Pero si bien está el ex UC, hay otro nombre al que tampoco quiso bajar. “A Gabriel Arias no lo quieren descartar“, enfatizó. Ambos son las cartas fuertes no sólo por su presente, sino porque ninguno utilizaría cupo de extranjero al ser nacionalizados chilenos.

Aunque Cristián Alvardo no se quedó ahí y lanzó un tercer candidato a la mesa, aunque con menos chances. “El tercer arquero que seduce es Roberto Fernández de Botafogo, pero a esta hora, corre con ventaja Matías Dituro“, remarcó.

El interés de parte de la dirigencia es tal que el periodista detalló que Daniel Morón entabló conversaciones con el club para negociar. “Ya se puso en contacto con la gente del Elche“, sentenció.

Con esto, Colo Colo pone a Matías Dituro como su prioridad para llegar reemplazar a Brayan Cortés. Los próximos días serán claves, ya que el jugador termina contrato en seis meses pero es el titular del elenco español, donde no lo dejarán salir tan fácil.

¿Cuáles son los números de Matías Dituro esta temporada?

Matías Dituro se acerca cada vez más a Colo Colo gracias a los 17 partidos oficiales que ha disputado esta temporada con el Elche. En ellos ha dejado su arco en cero en 7 ocasiones y ha recibido 14 goles en los 1.530 minutos que ha estado bajo los tres palos.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2025 de Colo Colo?

Colo Colo espera tener a Matías Dituro lo antes posible para iniciar su pretemporada 2025. El Cacique comenzará su preparación para la próxima campaña el día 20 de diciembre.