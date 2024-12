Pese a versiones que daban por hecho el arribo del defensor nacional, en México enfatizan en que no se moverá del país. Incluso avanzan en un nuevo contrato.

Durante las últimas horas se daba a conocer que Colo Colo tenía un “acuerdo total” para firmar a su primer refuerzo con miras a la temporada 2025, en el defensor Nicolás Díaz, quien actualmente pertenece a los Xolos de Tijuana.

Fue el periodista Coke Hevia, quien aseguraba en su programa “Pauta de Juego” de Radio Pauta que está todo acordado con el jugador y que “están viendo la forma de destrabar la salida (desde México), no para que salga gratis”.

Sin embargo, apareció en escena Daniel Arrieta, quien reportea la actualidad de Colo Colo en TNT Sports y que echó por tierra la versión de su colega, incluso explicó en detalle los motivos por lo que la opción de Nico Díaz está, por ahora, “caída”.

¿No llegará Nicolás Díaz a Colo Colo?

Si bien el comunicador es claro en señalar que “este nombre está en la carpeta de Blanco y Negro“, enfatizó en que tras comunicarse con las partes, “me dicen que sólo existen conversaciones entre las partes”, donde advierte del interés de los albos en el hermano de Paulo Díaz.

“Por el momento, Nicolás Díaz no se mueve de los Xolos de Tijuana, tiene contrato hasta diciembre de 2025, el club no lo quiere dejar salir y su intención es renovar su vínculo por más tiempo. Hoy está descartado, porque en México no lo quieren dejar salir“, expresó Arrieta.

Xolos de Tijuana no quiere dejar partir a Nicolás Díaz rumbo a Colo Colo (Imago)

Los números del defensor durante 2024

En el último semestre, el equipo de Nico Díaz logró meterse en los Playoffs del Torneo de Apertura en Liga MX, pero quedó tempranamente eliminado. En este tramo, disputó un total de 799 minutos en cancha durante 11 partidos, donde recibió dos tarjetas amarillas y una expulsión.