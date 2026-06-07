Colo Colo, ya eliminado de la Copa de la Liga, salta a la cancha con una formación alternativa contra Huachipato.

Colo Colo salta a la cancha para enfrentar a Huachipato en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Sin posibilidades de clasificar a semifinales, los albos juegan por el honor a las 15:00 horas en Talcahuano.

El cuerpo técnico del Cacique, que no contará con Fernando Ortiz por una suspensión, ya definió el equipo titular para este domingo. Mandan a la cancha un once alternativo ante la particularidad de este encuentro.

Jugadores que no han visto tantos minutos esta temporada, como Matías Fernández, Javier Méndez y Erick Wiemberg, serán titulares esta tarde. Acompañarán a los juveniles Rodrigo Catalán y Vicente Martínez, quienes harán su debut oficial en el primer equipo.

Entre otras novedades está la presencia de Eduardo Villanueva en el arco ante la ausencia de Gabriel Maureira, quien fue convocado a la Roja Sub 20, y el regreso de Maximiliano Romero a la titularidad.

Colo Colo enfrenta a Huachipato en la Copa de la Liga | Photosport

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La formación de Colo Colo contra Huachipato: inédita oncena en la Copa de la Liga

Con todo esto, la formación del Cacique es con Eduardo Villanueva; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán; Francisco Marchant, Vicente Martínez, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

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Pase lo que pase, el equipo albo no participará en las semifinales de la Copa de la Liga. En el Grupo A, Coquimbo Unido avanzó tras volverse inalcanzable en la cima con 14 puntos. Colo Colo solo puede llegar a 13 unidades (tiene 10).