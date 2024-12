En la dirigencia del Cacique dejaron en claro que no tienen ninguna intención de que el iquiqueño se quede en el club. “Hasta ahora no ha manifestado su opinión de querer continuar”, aseguró Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro.

La historia de Brayan Cortés en Colo Colo parece que llegó a un punto final sin retorno tras siete años en el club. El portero dejó en claro sus intenciones se irse al extranjero y en el Cacique no harán muchos esfuerzos en evitarlo.

Así lo dejó en claro Alfredo Stöhwing, director de Blanco y Negro, quien confirmó que en este momento no está en los planes contar con el iquiqueño. Es más, solo un cambio de postura del meta podría hacerlo regresar.

“Se despidió y dijo que tenía otras opciones”

En conversación con Deportes 13 el ex presidente de Blanco y Negro afirmó que “en este momento no contamos con él, se despidió y dijo que tenía otras opciones. Otra cosa es que si él se acercara de nuevo a conversar con nosotros y todavía no hubiéramos cerrado (a otro arquero), podría ser otra posibilidad”-

“Ya se despidió y no tiene por qué presentarse. Anunció con tiempo que quería ver otra alternativa, así que está en su legítimo derecho y si tenía otra oferta está bien que la vea. El mandó una nota de despedida, es un jugador muy querido de la institución y las puertas siempre están abiertas para él”, añadió.

Para cerrar, el dirigente albo aseguró que “nosotros le hemos ofrecido todas las alternativas posibles. Hemos sido muy respetuosos respecto a los tiempos que se ha tomado, pero hasta ahora no ha manifestado su opinión de querer continuar”.

Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés jugó 40 partidos en el arco de Colo Colo en esta temporada 2024, siendo 23 por el torneo local, 14 por la Copa Libertadores, dos por la Copa Chile y uno por la Supercopa. Recibió 28 goles y entregó en 18 oportunidades su portería imbatida en 3.597 minutos de acción.

Sumando sus siete temporadas con lo albos, el iquiqueño jugó 208 compromisos, con 195 goles recibidos y 84 porterías imbatidas. A nivel de trofeos ganó dos torneos locales, tres Supercopa y cuatro Copa Chile.