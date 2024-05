Colo Colo está muy atrás en la tabla de posiciones, por lo que no se puede dar el lujo de perder más puntos en el Campeonato Nacional.

Los albos tienen una de las salidas más bravas del año, porque tienen que medirse este sábado ante Cobresal, en la altitud del estadio El Cobre de El Salvador.

El entrenador Jorge Almirón decidió poner a su mejor equipo para el duelo ante los mineros, salvo la ausencia de Esteban Pavez, quien será “guardado” para el duelo por Copa Libertadores ante Fluminense.

Presión para Colo Colo

Carlos Gustavo de Luca, campeón de la Recopa Sudamericana con Colo Colo en 1992, habló con RedGol y dijo que este sábado solo le sirve ganar al Cacique.

“Mañana (sábado) es un partido clave para ganarlo, Cobresal no viene bien, tendría que dar el golpe y seguir ganando en el torneo, porque o si no se descuelga mucho y más que nada porque tiene que estar pendiente de la Copa”, dijo el ex delantero.

Almirón pone a su mejor equipo ante Cobresal.

“Tiene que ganar, ya lo hizo Palestino, no sólo tiene a la U muy lejos, sino que a varios equipos encima, que están sumando, y se le van yendo. Ni el empate le sirve a Colo Colo”, agregó.

Para cerrar, expresó que “si no gana se olvida, no matemáticamente, pero casi. Hay varios equipos que están levantando, Católica es uno de ellos, Unión Española anda bien, Palestino anda bien, y son varios equipos que están arriba y sería difícil descontarle puntos a muchos equipos”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cobresal por el Campeonato Nacional?

Colo Colo vuelve a salir a la cancha este sábado 4 de mayo, cuando a partir de las 15:00 horas visite a Cobresal en el estadio El Cobre, por el Campeonato Nacional.

