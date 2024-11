Colo Colo tiene este domingo la primera opción de ser campeón cuando visite a Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla. Si el Cacique suman los tres puntos bajará del cielo su estrella 34, concluyendo así una increíble remontada contra Universidad de Chile.

Este duelo entre albos y albirrojos ha despertado un montón de teorías en torno al “hombre del maletín”. La U necesita que Copiapó, elenco ya descendido, haga el partido del año para quitarle puntos a Colo Colo y así seguir soñando con el título.

Pese a que en el mundo del fútbol el mito de este hombre es archiconocido, lo cierto es que los mismos protagonistas siempre se han encargado de rechazarlo.

Claudio Borghi niega al hombre del maletín

Uno de los que salió a desmentir haberse visto beneficiado con esta clase de incentivos fue Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports dejó en claro que ni como jugador ni como entrenador recibió esa clase de dinero.

“Jugué muchísimos años, jamás recibí. Si mi equipo recibía incentivos, yo no lo aceptaba. Nunca acepté”, aseguró el Bichi.

En ese sentido, el tetracampeón con Colo Colo afirmó que “no estoy de acuerdo, menos para perder. Para ganar el incentivo que encuentro justo es el que me da mi club. Un incentivo para perjudicar a otro no lo hago. Jamás lo hice”.

“Con esto no quiere decir que no existe, pero me ofende mucho que alguien piensa que yo voy a jugar mejor porque me está pagando. Me ofende mucho”, concluyó.

¿Cuándo jugarán Colo Colo y la U?

Colo Colo jugará ante Deportes Copiapó este domingo 10 de noviembre desde las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. A la misma hora se verán las caras Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional, encuentro que los albos deben seguir con atención si es que no suman los tres puntos en el norte.