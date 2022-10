No se extrañe si en los próximos días se empieza a escuchar repetidamente el nombre del "hombre del maletín", aquella extraña figura que surge en horas de definiciones e interviene desde las sombras en la definición de una temporada. De la lucha por el descenso a la batalla por clasificar a una copa internacional o ser campeón, siempre se aparece detrás de un árbol.

Qué dice la historia. Los futbolistas retirados reconocen que muchas veces vieron a este personaje ficticio e incluso más. Carlos Ramos Rivera, ex presidente del Sifup vinculado desde siempre con Audax Italiano y que además tuvo un paso por Universidad de Chile, reconoce este factor y que en su minuto, le dijo que sí.

"Recuerdo una sola oportunidad en que recibimos un incentivo por ganar, quitarle puntos al rival porque favorecía a otro. Pero es la única vez que recuerdo, que un equipo peleando el título, que iba a la par con otro, quería asegurar el resultado del rival. Y eso fue un incentivo, como premio por ganar ese partido. Pero no fue necesario, porque el otro equipo ganó y no tuvo problemas", reconoce el ex mediocampista.

René Valenzuela es otro famoso de los 80. Mundialista en 1982, el ex defensor de Universidad Católica cree que el presente campeonato es tierra fértil para el "hombre del maletín". "Yo creo que podría aparecer, como está toda la situación. Lo más probable es que aparezca", profetiza el penquista.

Y atento azules. Valenzuela recuerda que "cuando bajó la U en 1988 estaba el hombre del maletín, pero eso venía de muchos años atrás. Para bien o mal, siempre está, pero si aparece para incentivar no está mal: hasta los dirigentes lo hacen y ofrecen premio doble por ganar un partido. Que aparezca otro club y les ofrezcan una cantidad de dinero por ganar a los jugadores, no está mal.

"Cuando es un incentivo para que alguien puede ganar, la decisión de aceptar el trato cae en lo personal como jugador o persona . Pero dejarse perder sí que no se puede hacer, no coresponde. Y eso es un poco el peligro que se viene amarrado, si bien puede aparecer este tipo de personajes, a largo plazo queda una desconfianza", agrega Ramos.

Sin embargo, los dos viejos cracks consultados por Redgol olvidan un precepto que aparece en el Reglamento de la ANFP y sanciona de manera expresa este tipo de arreglos en el fútbol profesional.

El artículo 140° advierte que "recibir a cuenta de contrato, sin autorización del club con inscripción vigente, dinero o especies de parte de un club distinto al que lo tiene contratado, o de dirigentes o de personas que no pertenezcan a este último, ni recibir incentivos para instar por el resultado de un partido de personas que no pertenezcan a su institución".

La sanción es durísima, ya que los clubes denunciantes podrán solicitar la cancelación de las inscripciones de los futbolistas implicados. Un castigo que, sin embargo, no ha desterrado del todo al controvertido hombre del maletín.