Muchas cosas en juego se vivirán en las últimas dos fechas del Campeonato Nacional, donde son varios los equipos que se jugarán el todo por el todo. Uno de esos casos es O'Higgins, quien disputará su último encuentro este sábado, ya que queda libre al final, por lo que está obligado a ganar a Deportes Antofagasta.

Algo que bien sabe el volante Ramón Fernández, quien asegura que tienen la confianza de tener que jugársela en este último partido, pese a que no estará por acumulación de tarjetas amarillas: "Ganando dependemos de nosotros, con algunos resultados igual, pero lo importante es que tenemos que ganar el fin de semana", asegura en conversación con la Redgoleta.

Cuando hay mucho en juego siempre sale la figura del "Hombre del Maletín" y los incentivos que pueden existir entre equipos, algo que el volante cree que está lejos de suceder en estos tiempos.

"En otros tiempos yo creo que era más normal, pero ahora se sabe todo, se sacan muchas fotos, está el teléfono que antes no estaba. Pero yo creo que el 'Hombre del Maletín' en el fútbol es más para incentivar a ganar que perder, pero ojalá que todos los partidos sean claros y se gane deportivamente que es lo normal", asegura.

Es que para el volante no pueden existir dos posturas con este tema, además que confía en sus compañeros de profesión ante este tipo de presiones que puedan existir, más aún cuando se habla de dejarse perder.

"Yo creo que uno sale a ganar siempre. Lo malo sería que uno se tire para atrás para perder, creo que eso en el fútbol no existe, creo que todos salimos a ganar siempre, nunca he visto o tenido compañeros que no quieran ganar. Es muy difícil", señala Fernández.

Si bien termina contrato con O'Higgins y todavía no define junto a su familia el futuro, donde espera saber si en Rancagua quieren seguir contando con él, quiere que todo termine de buena manera y que, tampoco, el arbitraje sea protagonista en los partidos de definición.

"No sé si suena como excusa, pero si uno se pone a pensar los puntos que debieramos tener como equipo, lo que ha pasado con expulsiones y varias amarillas, de algunos minutos más que nos dieron, en el caso contra Palestino, que se dieron cinco minutos y se jugaron siete u ocho minutos. Son circunstancias, pero no hay que meter excusa, pero en algunos puntos nos perjudicaron. No sé si es apropósito, queremos creer que no, pero estamos en esta situación y tenemos que ganar no queda otra", finaliza.