El duelo entre Universidad de Chile y O'Higgins por el Campeonato Nacional dejó una huella más allá que el resultado sin goles que dejó el marcador. Todo, porque pudo haber sido el último duelo con la camiseta para un referente del equipo de Rancagua.

Así también lo deja abierto Ramón Fernández, que a sus 36 años lo está pensando, aunque primero asegura que el resultado deja la chance para depender de ellos mismos con la idea de no descender.

"Fue un partido complicado, en la situación que estamos los dos, nosotros queremos cerrar en casa porque estamos libres en la última fecha. La idea era no perder, también sabíamos que el que estaba obligado que era el que estaba atrás eran ellos, el equipo grande, el que tiene que proponer. Hicimos nuestro juego, tuvimos varias en el primer tiempo, pero no pudimos, pero no había que perder. Tenemos que ganar en casa para estar bien", comentó Fernández en TNT Sports.

Si bien a los de Rancagua les queda sólo un partido, puesto que quedan libres para la última fecha, para el talentoso volante la idea del retiro le ronda por la cabeza: "Inconscientemente uno lo piensa, el otro partido no juego", cuenta.

"Y después veremos qué depara el destino, qué es lo mejor, tengo que hablar con mi mujer y con mi familia. Ya llevamos muchos años acá en el club, la gente de Rancagua sabe que el amor por esta camiseta está, existe y yo siempre voy a querer jugar acá en O'Higgins. En el último partido apoyaré desde donde me toque, ojalá podamos ganar y estar tranquilos", finaliza.