La ley de 40 horas iniciará su vigencia el próximo 26 de abril, fecha donde la jornada laboral de muchos trabajadores del país pasará a ser de 44 horas, reduciendo en una hora la actual jornada de 45.

No obstante, no todos los trabajadores verán su jornada reducida, ya que en el caso de contar con un contrato de trabajo con el artículo 22, tu jornada laboral no sufrirá modificaciones.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de esta normativa, así como también, reconocer que tipo de contrato tienes.

Ley de las 40 horas semanales: ¿Cómo saber si tengo contrato normal o el artículo 22?

La única forma de conocer si tienes un contrato cuenta con jornada laboral ordinaria o con el artículo 22, es revisar tu contrato y fijarte si en algún lugar de este se menciona o no el mencionado artículo.

Pero ojo, ya que el próximo 26 de abril el artículo 22 se acotará aún más , excluyendo de la reducción laboral a los siguientes trabajadores:

Que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata.

Cualquier otra persona que no cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, será regida por el horario laboral normal (44 horas), aunque tenga contrato con artículo 22 basado en la antigua norma.

¿Es obligación que en tu trabajo reduzcan la jornada laboral?

Sí, la reducción de la jornada laboral es obligatoria , por lo que, desde el 26 de abril de 2024 todas las empresas que funcionan con 45 horas laborales deben bajar a 44, en caso de no hacerlo, el trabajador podrá presentar un reclamo a cualquier Inspección del Trabajo que corresponda o demandar directamente el cumplimiento ante los Tribunales del Trabajo. El trámite se puede realizar de forma online o presencial y de forma confidencial.

Cabe destacar que el empleador tendrá el deber de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, y estará obligado a llevar un libro de asistencia del personal, un reloj control con tarjetas de registro o un sistema electrónico de registro.