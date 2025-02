Polémica generaron las palabras y, hasta cierto punto, burlas de Jorge Almirón al recordar al final del torneo 2024. El DT de Colo Colo, en charla con los canales oficiales del club, recordó las polémicas e infructuosas idas al TAS de la U para contrarrestar el título albo.

El argentino declaró que “intentaron deslucirlo, intentaron ponernos nerviosos, fueron al TAS como 16 veces y les fue mal, y el abogado de la U sigue hablando. Yo no lo contrataría, para nada, jajaja, ¡perdió en todos lados!”.

Esas declaraciones no quedaron indiferentes para nadie y hasta cierto punto causaron algo de molestia. Y ojo, que no hablamos de las huestes azules, sino que también en los referentes de Colo Colo.

“Debes ser respetuoso y no tienes que ser soberbio”

En ese grupo está Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que “Almirón ya defendió sus intereses en el pasado, ¿ahora qué tiene que sacar otra vez ese tema?”.

“Tú tienes la capacidad y la potestad de decir ‘yo de ese tema no me voy a burlar, no me voy a referir a ese tema porque ya pasó’”, agregó.

Jorge Almirón recordó el polémico final del torneo 2024 que vivieron Colo Colo y Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ídolo del Cacique aseguró que “tú, como técnico, tienes que ser muy respetuoso y no tienes que ser soberbio. Eso ya había pasado, esos temas no deberían haberlos tocado”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante O’Higgins el lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025 y será arbitrado por Rodrigo Carvajal.