Para nada bien cayeron en Universidad de Chile las burlas que el técnico de Colo Colo, el argentino Jorge Almirón, les realizó tanto en el podcast oficial por el Centenario del club como en conferencia de prensa, con dardos contra el abogado José Ramón Correa.

“Fueron al TAS como 16 veces y les fue mal, el abogado sigue hablando y yo no lo contrataría para nada, perdió en todos lados”, expresó el DT albo, aunque quiso aclarar después que no se burló del archirrival, pues “es un equipo muy grande. Somos rivales, el país se divide”.

En el entorno de la U quedaron apestados por los dichos de Almirón, y si bien el técnico Gustavo Álvarez prefirió guardar silencio, hubo alguien del bando azul que se fue con todo en contra del estratega de Colo Colo. Casi al borde de los insultos.

En la U responden a ataque de Jorge Almirón

Quien se encargó de hablar hacia el DT albo fue Héctor “Tito” Awad, histórico comentarista del programa “La Magia Azul”, que en diálogo con Bolavip tomó la metralleta y disparó sin piedad contra “Alminklopp”, llamándolo como mínimo de “tramposo“.

“Siempre trata de buscar noticias, estar en la prensa con cosas que no son importantes para un técnico que es jugar bien al fútbol o ganar en buena lid y no con trampas. Lo digo con todas sus letras, Almirón es un tramposo del fútbol. Es él quien está preocupado de nosotros, yo no estoy preocupado de él”, afirmó.

El comunicador añadió en su crítica que “se hizo una ley por él en base a la trampa que hizo, eso está probado. Ahora, no significa que por eso fue campeón, pero insisto, siempre alega, se sale del rectángulo, en fin. Para mi, es un zorro viejo en el fútbol, pero sin conocerlo, como persona vale muy poco“.

La respuesta oficial del club ante las burlas

El único personero en Universidad de Chile que habló sobre los dichos de Almirón fue precisamente el técnico Gustavo Álvarez, quien junto con desconocer públicamente estos dichos, dejó en claro su postura al respecto.

“Cuando me decidí a ser entrenador fue con dos objetivos claros: uno dignificar la profesión y otra mejorar el juego. Todas mis decisiones y actitudes se van a basar siempre en esos dos objetivos. No tengo ningún comentario que hacerle“, sentenció el estratega azul.

