Tito Awad ácido tras tras el fallo del Tribunal contra U de Chile: "No me extraña, Colo Colo hace lo que quiere"

El Tribunal de Penalidades de la ANFP dirimió y el resultado fue desestimar la demanda de Universidad de Chile contra Colo Colo, en la que los azules acusaban al entrenador de los Albos. Según el Chuncho, Jorge Almirón dio instrucciones ante Huachipato pese a estar suspendido, lo que significaba un desacato que en el reglamento cuesta tres puntos.

Sin embargo, Azul Azul no logró probar fehacientemente que Almirón dio instrucciones, pese a que las imágenes dan poco espacio a la duda.

Un azul que estalló tras conocerse el fallo fue el periodista y reconocido hincha de Universidad de Chile, Héctor Awad. El ex comentarista de la Bundesliga en Chile aseguró que siempre encontró tirado de las mechas quitarle los puntos a Colo Colo, pero de todas formas le da con todo al archirrival.

“Primero pienso que hay que revisar el reglamento porque hay algunos artículos que no tienen sentido, como éste. Siempre me pareció que no correspondía quitar puntos por esa regla”, dijo Tito Awad a BolaVip Chile.

“Dirigentes y jugadores de Colo Colo hacen lo que quieren”

Agrega: “pero no me extraña que a Colo Colo lo liberen de una sanción porque ellos hacen lo que quieren en el fútbol, absolutamente lo que quieren, tanto dirigentes como jugadores. Todos”.

“No sé que pensar, pero de todas maneras si la U no es campeona no es por estos tres puntos, sino por razón propia en algunos partidos”, añade el rostro de La Magia Azul.

Tito Awad sentencia que “además, a Colo Colo le echaron una manito constantemente durante todo el campeonato. Si sumamos los partidos que Colo Colo ganó por ayuda arbitrales, la U hubiese sido campeón por 10 puntos”.

Así las cosas, definitivamente Colo Colo llega a la última fecha del Campeonato Nacional primero con 66 puntos, seguido de Universidad de Chile con 64. Los albos tienen la primera opción, pero los azules buscarán un triunfo en caso que los albos tropiecen.