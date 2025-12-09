Colo Colo se prepara para una temporada 2026 cargada de ilusiones y el estadio Monumental volverá a ser el epicentro de la pasión por el elenco popular.

Este año, la venta de abonos llega con una gran novedad: Tenpo será el medio de pago oficial, ofreciendo beneficios exclusivos para todos los hinchas que quieran asegurar su lugar en La Ruca.

Los beneficios para hinchas de Colo Colo en Tenpo

A continuación encontrarás toda la información para que los colocolinos aprovechen al máximo la preventa. Solo deben descargar la App de Tenpo, activarla en menos de 5 minutos —100% online— y comprar de inmediato accediendo a beneficios exclusivos.

Los hinchas de Colo Colo tendrán beneficios con Tenpo

Los hinchas que compren su abono pagando con Tarjeta Tenpo, ya sea Prepago o Crédito, tendrán un 10% de descuento instantáneo en cualquier sector del estadio durante la preventa.

Ejemplos de precios con el 10% aplicado:

Galería Niños: $100.500

$100.500 Sector Galería: $180.900

$180.900 Rapa Nui: $1.161.000

Vigencia de la preventa con Tenpo:

desde el 5 al 25 de diciembre

Esta es la oportunidad perfecta para asegurar tu asiento en cada partido del 2026 disfrutando de un precio preferencial solo al pagar con Tenpo.

Compra tu abono en 3 o 10 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito Tenpo

Los hinchas que paguen su abono con la Tarjeta de Crédito Tenpo podrán elegir entre 3 o 10 cuotas sin interés, una opción ideal para quienes quieran organizar su temporada de forma más flexible.

Beneficio válido exclusivamente para compras de abonos.

Sin interés, sin letra chica: pagas el valor final sin costos adicionales.

Nuevos usuarios Tenpo reciben hasta $5.000 en cashback en su primera compra

Quienes se registren por primera vez en Tenpo y realicen su primera compra con la Tarjeta Prepago recibirán hasta $5.000 en tenpesos (1 peso = 1 tenpeso). El cashback también aplica a menores entre 14 y 17 años con cuenta Teenpo.

El beneficio funciona así:

50% de devolución del monto de tu compra.

del monto de tu compra. Compra mínima: $2.000

$2.000 Tope máximo de devolución: $5.000 en tenpesos.

$5.000 en tenpesos. Vigencia: 2 al 15 de diciembre, o hasta agotar stock.

“Te regalamos hasta $5.000 Tenpesos en tu primera compra con Tarjeta Prepago Tenpo.”

Todos quienes adquieran su abono 2026 con Tenpo participarán automáticamente por uno de los cinco premios de $200.000. Una motivación extra para que nadie se quede fuera de la fiesta alba el próximo año.

