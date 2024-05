El entrenador de Colo Colo afirmó que el joven delantero no viajará al norte para el duelo ante Deportes Iquique, esto a pesar de realizar algunos trabajos en equipo titular. “Lo fuimos metiendo de a poco después de una operación y recuperación muy larga”, afirmó el argentino.

Al parecer Alexander Oroz tendrá que armarse de paciencia antes de volver a las canchas en Colo Colo. El joven delantero no será parte de la delegación que viaje al norte para el duelo ante Deportes Iquique de este sábado, esto a pesar de incluso coquetear con la opción de ser titular.

Jorge Almirón comentó el presente del Fecha, afirmando en conferencia de prensa que “lo bueno es que está recuperado. Lo fuimos metiendo de a poco después de una operación y recuperación muy larga y muy buena que hizo. No tiene posibilidad de hacer fútbol, como en la Proyección ya es grande no puede participar y sólo entrena con nosotros”.

“Lamentablemente el reglamento no lo permite, que un chico de 21 años cuando sale de una lesión jugar en Proyección. Eso, le daría minutos de juego, pero está prohibido, no entiendo ese reglamento. Y después lo de los 18 jugadores, otros entrenadores se han quejado, no tenemos fuerza para nada y perjudica tener 18 jugadores porque les da pocas posibilidades a los jóvenes”, agregó el trasandino.

En ese sentido, el DT del Cacique comentó que “por un lado, la obligación reglamentaria de sumar minutos y por otro restar posibilidad de que por lo menos esté en el banco. Si uno está ganado con esa ventaja, Oroz sería importantísimo, es un jugador muy rápido, que tiene gol y esa posibilidad me la quita a mí y a cualquier entrenador”.

“Él está bien, esperemos sumar minutos de a poco. No va a viajar con nosotros por lo que mencioné, pero iremos teniéndolo en cuenta”, concluyó Almirón.

Los números de Oroz en Colo Colo

El Flecha Oroz solo pudo disputar en la temporada 2023 un total de 17 encuentros oficiales con la camiseta del Cacique. En ellos marcó dos goles, dio una asistencia y alcanzó los 443 minutos dentro de la cancha.

En total en el primer equipo del Cacique el jugador de 21 años suma un total de 39 partidos entre el 2022 y 2023, con cinco goles y dos asistencias entregas en 1.119 minutos.

