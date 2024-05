Alexander Oroz por fin está entrenando a la par de sus compañeros en Colo Colo. El joven delantero de 21 años superó una grave lesión tras cortarse ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, siendo ahora una especie de “refuerzo” para Jorge Almirón.

El propio entrenador del Cacique celebró la vuelta del atacante, dejando en claro que se llevó una grata sorpresa con su rendimiento en estos primeros trabajos bajo su dirección técnica en el Monumental.

“Lleva poco tiempo después de la lesión que es larga y prolongada. Las primeras impresiones es que estoy gratamente sorprendido”, afirmó el argentino en conferencia de prensa.

Además el trasandino declaró que “se hace interesante como delantero, esperamos contar con él pronto en los entrenamientos. Por lo poco que lo vi, tiene cosas interesantes”.

En ese sentido y apuntando al armado del plantel para el segundo semestre, donde de seguro Oroz será una pieza importante, Almirón afirmó que “uno hace evaluaciones, pero no lo he hecho puntualmente. Estamos en plena competencia, no pienso más allá de eso”.

“Después si hay opciones se hablará con el presidente y los directivos, lo dejo más para adelante. Pero si hay posibilidades, quiero traer jugadores”, concluyó.

Alexander Oroz alista su regreso en el Colo Colo de Jorge Almirón. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Alexander Oroz puede jugar como puntero por ambas bandas, teniendo la posibilidad de competir por el puesto con jugadores como Lucas Cepeda, Pablo Parra, Matías Moya, Marcos Bolados, Cristián Zavala y Carlos Palacios.

Los números de Oroz en el 2023

Oroz solo pudo disputar en la temporada 2023 un total de 17 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos marcó dos goles, dio una asistencia y alcanzó los 443 minutos dentro de la cancha.

En total en el primer equipo del Cacique el jugador de 21 años suma un total de 39 partidos entre el 2022 y 2023, con cinco goles y dos asistencias entregas en 1.119 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío del Cacique será ante Cobresal este sábado 4 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio El Cobre. El equipo de Gustavo Huerta vienen de ganarle por 1-0 a Audax Italiano y marcha de momento en el puesto 13° con nueve puntos.

