El Coca Mendoza todavía no digiere bien la eliminación de la Copa Chile ante Magallanes, aunque sabe que el foco debe estar en la resolución del título y en ese contexto fue que le tiró varias bombitas a Victoriano Cerda. El otrora carrilero derecho, campeón de América con los albos, no se guardó nada.

Atendió el llamado de RedGol y se refirió, en primera instancia, a la llave que los Carabeleros le ganaron al equipo adiestrado por Jorge Almirón. “Era difícil. Magallanes juega muy bien, Ronald (Fuentes) y Braulio (Leal) paran muy bien al equipo”, expuso el oriundo de Graneros sobre la Academia.

“Magallanes siempre será un rival difícil. Con el 1-0 o 2-0 hubiera sido más fácil, pero por eso lo más lindo del fútbol es que no tiene lógica”, agregó. En el papel, un aspirante al título de la élite nacional chilena era evidentemente favorito ante uno que jugará la liguilla de la Primera B. Eso no se refrendó en esta serie.

Tras eso, el Coca hizo su descargo contra el presidente de los Acereros. “Victoriano Cerda es un malaclase y un malaleche. No se sabe lo que dijo Almirón al ayudante, quizá le pidió una aspirina o un antiinflamatorio porque está medio nervioso”, aseguró Mendoza. Evidentemente lo último lo dijo en un tono irónico, vale aclarar.

“Sin duda alguna eso empaña la final del campeonato y la segunda rueda que ha hecho Colo Colo. Ensucia la final del Campeonato”, aseguró el otrora seleccionado chileno, quien pasó desde O’Higgins al Cacique, donde fue un bastión del equipo de Mirko Jozic que ganó la Copa Libertadores 1991.

Coca Mendoza: “Victoriano Cerda está acostumbrado a las artimañas para sacar provecho”

Para el Coca Mendoza, lo de Victoriano Cerda no es ninguna sorpresa. Tenía claro que podía venir. “Espiar a cada persona no se puede hacer, me parece de muy mala fe. Si ahora uno va al estadio, deberá tener cuidado con que lo estén grabando”, alertó.

“Es malaleche, pero Victoriano Cerda está acostumbrado a hacer cosas así. Busca artimañas para sacar provecho de esto. Qué lamentable”, sentenció Gabriel Mendoza en la charla que tuvo con nuestro querido compañero Paulo Flores sobre este ajetreadísimo final de temporada.

Por el momento, los albos deben sacudirse del traspié ante el Manojito de Claveles. El fin de semana recibirán a Deportes Iquique en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024. Aquel duelo se disputará en el estadio Monumental el 3 de noviembre a las 18 horas, según el horario de Chile continental.