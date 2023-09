Jordhy Thompson y Damián Pizarro ya pasaron la peor parte de la tormenta que les significó ser los protagonistas de una pelea en un torneo de fútbol amateur, y ahora César Vaccia saca la voz para defenderlos.

El histórico ex DT de Universidad de Chile, el último que logró vencer a Colo Colo en el Estadio Monumental, habló con RedGol sobre la polémica enorme en la que se vieron envueltos los juveniles albos y hace un llamado para protegerlos.

“Thompson y Pizarro son muy vulnerables”

“Evidentemente fue una situación grave que 48 horas antes de un partido de alta competición irse a jugar un partido con sus amigos, y yo creo que no hay dos opiniones”, lanza de entrada. Sin embargo, ese es solo el comienzo.

Vaccia expone que el tema Thompson y Pizarro “es más profundo“. “Estos chicos provienen lamentablemente de un ambiente muy vulnerable, siempre les costó mucho todo”, apunta.

“Entonces, claro, la formación que ellos tienen es complicada, siempre han estado carentes de muchas cosas, de mucho cariño, de afecto, y a ellos Dios los premió con ser grandes jugadores de fútbol”, complementa.

Así, recalca que “yo creo que tiene una mirada un poquito más profunda el tema, hay que pensar en ellos porque son vulnerables“.

Tras eso, César Vaccia es consultado sobre si lo más fácil sería sacar a ambos del club de forma definitiva, y aunque coincide cree que no es lo mejor.

“Claro, alguien que no tiene una mirada más amplia podría pensar así, pero no puede ser. Evidentemente no debiera ser pero hay que, insisto, ponerse en el contexto de estos chicos”, destaca.

“Hay que ayudar a los muchachos”

“Uno es de Antofagasta, que yo sé el lugar donde él vivía, y el otro chico también tuvo problemas en la U, entonces hay que tener una mirada un poco más amplia de lo que ellos lamentablemente hacen como su conducta personal”, apunta.

“Como digo, no es que yo los justifique ni que comparta lo que hicieron, pero hay que ayudarlos, son chicos de 18 y 19 años”, lanza.

Después dispara que “alguien puede decir, los puristas de siempre, que cómo no van a saber lo que hacen, si ellos saben. Pero entre sus cánones y sus cosas encuentran que eso no estuvo malo”.

“Para ellos en ese minuto era ir a jugar con sus amigos en un compromiso de honor, eso era. Por lo tanto yo no digo no sea grave todo, pero hay que contextualizar y obviamente ayudar a estos muchachos”, expone.

Así, concluye esperando “que no vuelva a suceder. Castigarlos a perpetuidad no los va a llevar a mejorar, creo que eso es. Hay que tener una mirada un poco más amplia, no esa mirada así tan solamente de la sanción y todo lo demás”.

¿Cuándo vuelven Thompson y Pizarro?

Jordhy Thompson y Damián Pizarro se perdieron el Superclásico 194 ante Universidad de Chile después de protagonizar una pelea en el fútbol amateur. Gustavo Quinteros aún no da luces de cuando podrían regresar a la acción.