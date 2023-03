César Vaccia no es mezquino: "Si Pellegrino logra ganarle a Colo Colo, espectacular"

Universidad de Chile tiene una nueva posibilidad de romper la racha contra Colo Colo en el Superclásico. Los azules no triunfan ante el Cacique en el estadio Monumental desde septiembre de 2001 y la octava fecha del Campeonato supone la gran chance del DT Mauricio Pellegrino para meterse en la historia de la U.

El DT de la U ese lejano 2001 fue César Vaccia, quien es requerido todos los años por los medios para abordar la previa de cada Superclásico. El otrora entrenador azul habló con Paulo Flores y RedGol.

“Aburrido de que me llamen en ningún caso, dentro de todo, si analizas bien, está claro que para la gente de la U tiene un valor tremendo. Si yo fui capaz de ganar tres veces en el Monumental, con equipo estelar y otro no tan estelar, me llena de orgullo”, dijo Vaccia.

El entrenador campeón con Universidad de Chile agregó que “cuando uno ama tanto a la U no puede ser mezquino. Si Pellegrino logra ganar, espectacular. Acá está la oportunidad de triunfar para la gente de la U que ha tenido decepciones durante 21 años, por una estadística que no tiene mucho sentido”.

Sobre el actual DT del Chuncho y posibles claves para imponerse a Colo Colo en Macul, Vaccia es tajante: “creo que Pellegrino es un tipo inteligente con recorrido y gran experiencia. Tiene que potenciar las virtudes de sus jugadores y ver las falencias de Colo Colo. Sobre esa base entrar a jugar con una confianza absoluta que el partido es presente, aquí y ahora, no en los 21 años para atrás. El partido es el domingo desde las 18:00 horas y ese es el partido que tienen que jugar, olvidándose de todo lo demás con confianza”.

César Vaccia sentencia que “hay que esperar el partido siempre con una mirada positiva: vamos a ganar. Yo nunca hablé de la posibilidad de perder, siempre en positivo pensábamos que íbamos a ganar. Al final se ganó. Fue el momento, no digo que con eso pueda ganar la U ahora, pero sí con confianza y creyendo en sus medios individuales y colectivos, pensando en la enorme alegría que les pueden dar a la gente después de 21 años”.