Colo Colo venció a Junior y sacó una leve ventaja en los octavos de final de la Copa Libertadores, que se definirán el próximo martes 20 de agosto en Barranquilla. El triunfo por la cuenta mínima lo encontró Vicente Pizarro después de una tremenda habilitación de Carlos Palacios.

La Joya pasó al mediocampo cuando Arturo Vidal salió de la formación titular por una lesión y cumplió de gran manera. “Acostumbrado, mis compañeros y el técnico me dan la confianza, siempre bien y tranquilo, sé que puedo aportar al equipo donde me toque jugar”, destacó en zona mixta.

Además, Carlos Palacios se refirió a las críticas, tanto de hinchas como de comentaristas deportivos, que ha recibido en esta temporada. “Me río, veo que dicen muchas cosas, que critican, que están buscando el problema, no sé por qué”, confesó el atacante.

“Ustedes son los que están con las personas que siempre lo dicen y yo me dedico a jugar con lo que me dice el técnico, mis compañeros me dan la confianza y me hacen sentir importante dentro del equipo. Me siento feliz y me enfoco, a veces me llegan rumores, pero me río”, agregó.

Carlos Palacios reacciona a las críticas en Colo Colo

“Dicen que soy lagunero y no sé qué, pero somos once jugadores dentro de la cancha y no puede pasar por mí la pelota los 90 minutos”, reforzó Carlos Palacios, quien agregó que está feliz en Colo Colo.

“Feliz de ayudar a mi equipo y mis compañeros, haciendo goles o dando asistencias. Hoy asistí; en último partido de Libertadores hice el gol. Me siento tranquilo, estoy en el equipo que amo y trato de disfrutar todos los días que vengo acá, de ser feliz y lo estoy logrando”, cerró.

