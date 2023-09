Si de voces autorizadas para hablar de Colo Colo se trata, Carlos Caszely es de aquellos emblemas que lideran el listado. Por eso, no tiene problemas para referirse al mal presente que vive Damián Pizarro.

El goleador histórico del Cacique, que convirtió 208 tantos con la camiseta alba, suele referirse a la actualidad del club, y ahora se tomó un tiempo para criticar con dureza al delantero de 18 años que últimamente ha tenido más acción fuera que dentro de la cancha.

Caszely revienta a Pizarro

En diálogo con Radio ADN, el Rey del Metro se lanzó con todo. “Uno de los primeros problemas es de la prensa, porque le pusieron el ‘Haaland de Macul’“, dispara de entrada.

“Un chico con 18 años, que está complicado de la cabeza, y le dicen el Haaland, se va a creer lo máximo y no aprende”, complementó el emblema del Eterno Campeón.

“Yo creo que si él quisiera aprender, porque él no sabe finiquitar… Él tiene una fuerza increíble, es como un tractor, pasa por arriba, pero cuando va a finiquitar, no se perfila”, agregó Caszely.

“No sabe perfilarse para un borde o para el otro. Tú lo ves cuando entra por el lado derecho y le pega para arriba, es porque no se sabe perfilar, es tan grande que no se perfila bien y por el izquierdo tampoco se perfila bien”, añade.

“Si le enseñan a perfilarse dentro de la cancha y fuera de la cancha si es profesional cien por ciento, puede mejorar muchísimo, pero no se lo enseñan“, concluyó.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

En los 25 partidos que ha jugado en esta temporada, el delantero de 18 años Damián Pizarro suma tres goles y cinco asistencias.