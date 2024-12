Carlos Caszely pide a gritos el fichaje de Luciano Cabral en Colo Colo: "Me encanta"

Vuelve la teleserie. La llegada de Luciano Cabral a Colo Colo tuvo muchos capítulos a mitad de 2024 y se vuelve a activar la opción en el mercado de fichajes.

Blanco y Negro intentó contratar al argentino-chileno en el receso del Campeonato Nacional 2024, sin embargo Coquimbo Unido le vendió al 10 al Grupo Pachuca, que lo puso en Club León.

El seleccionado nacional no está muy a gusto en el cuadro de Guanajuato, por lo que aseguran que tiene ganas de volver a suelo chileno y en Colo Colo se pusieron en alerta, porque buscan a un creador para reemplazar a Carlos Palacios.

Carlos Caszely sueña con ver a Luciano Cabral en Colo Colo

La chance de Cabral a Colo Colo está sonando fuerte, es por ello que en RedGol llamamos a uno de los máximos ídolos albos, Carlos Caszely, quien aprobó de inmediato el fichaje.

“A mí me encanta, me encanta como juega, es diferente. Cabral es como (Jorge) Valdivia, es como el Mati (Fernández), son jugadores diferentes. A mí los jugadores así me gustan”, señaló el Chino.

Luciano Cabral vuelve a sonar en Colo Colo.

Luego, Caszely agregó que “si me preguntan digo que quiera que venga, claro, no tengo dudas que me gustaría verlo en Colo Colo”.

Colo Colo debe negociar con el Grupo Pachuca si quiere a Luciano Cabral, porque tiene contrato con la empresa mexicana hasta junio de 2027.