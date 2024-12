Las vacaciones terminaron en Colo Colo, porque parte del plantel de jugadores albos se dieron cita este viernes en la Clínica Meds, para realizarse chequeos médicos antes de iniciar la pretemporada.

Más de un mes de asueto tuvieron los futbolistas albos, quienes quedaron libres tras el título del Campeonato Nacional y la Supercopa.

El regreso a los trabajos de Colo Colo es sin novedades, debido a que Blanco y Negro no ha podido contratar ningún fichaje de cara a la temporada 2025.

Cambio drástico en Colo Colo para los fichajes

Uno de los puestos que necesita reforzar con urgencia el campeón chileno es el de arquero, porque Brayan Cortés tomó la decisión de no renovar su contrato y le buscan un reemplazante.

Ante la partida del Indio en ByN intentaron convencer a Claudio Bravo que volviera a la actividad tras retirarse, pero no lo lograron, por ende el primer candidato es Matías Dituro, aunque el ex Universidad Católica no genera consenso, según contó el periodista Daniel Arrieta.

“Lo de Dituro entiendo que se habló y se ha hablado otras veces el nombre de Matías Dituro en estas reuniones de directorio, pero a mí me dijeron que al directorio no le calza y no le convence 100% el nombre de Dituro”, dijo el reportero en el programa Mediapunta.

Debido a esto, Jorge Almirón piensa en cambiar el esquema de fichajes y se abre a contratar un arquero extranjero para Colo Colo.

Matías Dituro no convence en Colo Colo.

“De hecho el mismo Almirón y el mismo Aníbal Mosa lo ratificó, que hay que ver el tema de cupo de extranjeros y que no descartan que un cupo de extranjero se destine al arquero”, agregó.

Por ahora los extranjeros en Colo Colo son Javier Correa, Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, y le quedan tres cupos, tras las partidas de Guillermo Paiva, Gonzalo Castellani y Emiliano Amor.