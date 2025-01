Intensa arrancó la semana para Colo Colo, porque muy temprano se reunió el directorio de Blanco y Negro para aprobar el sexto fichaje del Cacique.

En rigor no es un nuevo refuerzo, sino que la concesionaria decidió renovarle el contrato al defensor Emiliano Amor, quien había terminado su vínculo a finales de 2024.

El seleccionado sirio se quedará en el estadio Monumental porque firmará un contrato por una temporada, y su regreso se produjo por la inesperada salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo.

¿Bruno Barticciotto a Colo Colo?

No solo por Emiliano Amor ha hecho noticia el Cacique, sino que también empieza a surgir la opción de un viejo anhelo de los hinchas albos, porque Talleres se quiere desprender de Bruno Barticciotto y de inmediato los fanáticos vincularon su nombre con el campeón chileno.

El hijo de Marcelo Barticciotto, además, está sonando en Universidad Católica, club que lo formó y Edson Figueroa en Dale Albo AM explicó si es viable o no la llegada del atacante a Macul.

“Yo no sé qué tanta certeza tendrá esto de la UC. Comenzó a sonar, efectivamente, pero no ha sonado en este mercado”, dijo de entrada el comunicador.

Luego, indicó que no tiene certezas si el arribo del Barti es aceptado por el entrenador Jorge Almirón, quien sí quiere el fichaje de un delantero más.

Bruno Barti puede volver a Chile.

“No sé si es del gusto de Almirón. A mí me encantaría y cuando digo no sé no es que lo descarte, solo que no ha aparecido en este mercado de fichajes”, comentó.

“El año pasado sí hubo un grado de intención por traerlo. Se veía medio imposible porque jugaba mucho y tenía un valor elevado, pero calza perfecto como extremo o segundo 9”, cerró en el espacio partidario de Colo Colo.