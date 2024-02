Marcelo Barticciotto recibió positivamente la última jugada de Jorge Almirón en Colo Colo. El DT del Cacique apostó por repetir la alineación con la que venció por 1-0 a Godoy Cruz en el duelo de ida por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Es decir, Marcos Bolados seguirá como centrodelantero.

“Creo que está bien que repita. En definitiva confía en los futbolistas que están. Este equipo, mal que mal, o bien que bien, viene invicto desde la pretemporada. Con la base de esta formación y la mayoría de los titulares no ha perdido”, expuso el Barti en el panel de Al Aire Libre en Cooperativa.

De todas formas, puso un dilema sobre la mesa del entrenador argentino del Cacique. “Hay que ver cómo va a afrontar y plantear el partido. Dijo que la gente va a empujar y uno de local debe salir a ganar. Todos los técnicos salen a ganar, el tema es cómo. No sé si Colo Colo hará presión alta o manejará el resultado”, apuntó el “7” titular del equipo albo campeón de la Copa Libertadores 1991.

“A muchos técnicos se les presenta una disyuntiva al ganar de visita. Prefiero hacerlo, sin duda, pero luego me pregunto ‘¿qué hago? ¿Juego con el resultado? ¿O tengo cuidado para que no me igualen la llave? ¿O trato de controlar el partido?”, fueron las interrogantes de la leyenda colocolina en el citado programa. Por cierto, estas definiciones de local en el Cacique también fueron tema para Barti.

Barticciotto le deja aviso a Almirón por definiciones de Colo Colo en el estadio Monumental

Marcelo Barticciotto le dejó un ayuda memoria a Jorge Almirón, pues Colo Colo ha definido varias veces como local en la Copa Libertadores. Eso sí, el antecedente más cercano fue en la ronda grupal, a diferencia de esta llave por la Fase 2 que disputará ante el Tomba.

Ese recuerdo de la derrota contra Fortaleza de Brasil en la Copa Libertadores 2022 sigue vivo en el futbolista devenido en comentarista. “Creo que Almirón debe saber los antecedentes de Colo Colo para definir llaves de local. Tuvo que definir con dos resultados puestos que le servían. Y sin embargo terminó perdiendo”, apuntó.

“Creo que él debe saber eso. Le comentaron y los futbolistas también. Hay varios que no pudieron abrochar la clasificación, pero este es un partido nuevo. Colo Colo tiene la ventaja y ojalá pueda abrocharla”, sentenció Marcelo Pablo Barticciotto, quien tiene plena confianza en los albos para seguir adelante en el torneo de clubes más importante de América.

¿Cuándo se jugará la revancha entre Colo Colo y el Tomba por la Copa Libertadores?

La revancha será el jueves 29 de febrero en el estadio Monumental a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental.

