La salida de Brayan Cortés en el actual mercado de fichajes sigue dando que hablar en Colo Colo, donde el portero decidió emigrar como jugador libre al León de México.

Luego de siete temporadas en el cuadro albo, el meta tuvo que dar explicaciones por sus redes sociales a los hinchas colocolinos que quedaron en llamas por su partida.

En ese sentido, uno que sacó la voz fue el ídolo Marcelo Barticciotto, quien puso los paños fríos por la decisión que tomó el iquiqueño, donde incluso lo encontró la razón.

Pero fue más allá, porque comparó la salida del arquero con la de Carlos Palacios, quien se fue a Boca Juniors con el discurso de un ciclo cumplido, con muy pocos partidos jugados en el club.

Brayan Cortés partió de Colo Colo al León de México. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Las diferencias de Brayan Cortés y Carlos Palacios

Fue en Cooperativa Deportes donde el histórico exjugador de Colo Colo comparó las salidas de ambos jugadores del club, donde dice entender a Brayan Cortés, pero no a Carlos Palacios.

“El hincha tiene que entender que el futbolista no se quiere ir de Colo Colo porque se quiere ir de Colo Colo, porque no lo quieren o no está identificado. Hay jugadores que cuando llevaban siete años sí pude decir cumplí un ciclo, jugo Copa Liberatores, salí campeón estuvo mucho tiempo en un club y el jugador quiere asumir otro desafío, no es que se quiera ir porque se quiere ir”, comentó Barticciotto.

En ese sentido, pone sobre la mesa el tema de Carlos Palacios, quien se marcha a Boca Juniors, pero en muy poco tiempo dijo que había cumplido un ciclo con la camiseta del Cacique.

“Lo que me extrañó que Carlos Palacios, llevando un año o un año y medio, diga que cumplió un ciclo. Te lo puedo discutir, un jugador que lleva un año y medio y no gano muchas cosas tampoco no pude decir cumplir un ciclo me quiero ir, que lo diga de otra forma porque no cumplió un ciclo en Colo Colo”, explicó.