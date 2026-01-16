Sorpresa causó entre los hinchas de Colo Colo al ver a Fernando De Paul con la jineta de capitán en el brazo. Más aún cuando en la cancha estaba Arturo Vidal también como titular.

Una decisión llamativa que tras el encuentro se debatió en ESPN, entendiendo que la trascendencia del King es mayor a la de De Paul en la historia del Cacique.

Fue Dante Poli quien manifestó que “vimos la capitanía de De Paul y no la de Vidal. Uno no quiere leer entre líneas porque vio buena relación entre ellos, un abrazo cariñoso, con Vidal con actitud enfocada en el partido”.

Ahí la palabra la tomó Marcelo Barticciotto, quien intentó ponerse en la cabeza de Fernando Ortiz. “Quizás el entrenador considera que De Paul sí va a ser titular y Vidal no”, manifestó al explicar esta determinación.

Vidal no fue el capitán de Colo Colo

Poli concuerda con lo que manifiesta Barti, entendiendo que en este Colo Colo 2026 Vidal “parte en un estatus diferente al que ha tenido en su gran carrera”.

Publicidad

Publicidad

ver también Fernando Ortiz revela charla clave con Vidal en Colo Colo: “Entendió perfecto”

¿Qué dijo De Paul sobre su capitanía?

Fernando De Paul asumió la responsabilidad de ser el líder de Colo Colo con mucho orgullo, entendiendo que parte en otro status esta temporada.

“Ser capitán en Colo Colo es un privilegio muy grande. Agradecido de mis compañeros y el técnico me da esa confianza. Estoy en un club muy importante. Espero hacerlo de la mejor manera”, señaló.

Además el Tuto tuvo un gesto importante con Esteban Pavez, cuando entró los últimos 15 minutos. Corrió hasta la mitad de la cancha y le entregó la jineta, entendiendo que el volante sigue siendo capitán de Colo Colo en el actual plantel.

Publicidad