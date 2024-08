Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido este viernes por el Campeonato Nacional, pero mantiene un ojo en el partido del martes frente a Junior por los octavos de final de la Copa Libertadores. El duelo ante los piratas es vital para seguir en lo alto a nivel local, pero ante el Tiburón se juegan la vida.

¿Qué debe hacer Jorge Almirón, entonces? Lo más seguro es que dosifique, tal como hizo en ocasiones pasadas. Marcelo Barticciotto lo aprueba. En ESPN, el campeón de América llamó al DT a privilegiar la Copa Libertadores, independiente de cómo esto resulte en el torneo local.

“Yo, si fuera técnico, le apunto al partido del martes contra Junior. Me juego la vida. No sé si cambio todo el equipo (contra Coquimbo), porque no le dio resultado al principio. Pero yo creo que Colo Colo debería funcionar y ser competitivo en el torneo con un equipo mixto”, dijo.

“Si me dan a elegir entre poner un equipo suplente y jugármela toda el martes, me la juego toda el martes. Te puede costar caro y después lo puedes sufrir, pero el técnico tiene que tomar decisiones. Ahora mismo, prefiero privilegiar la copa”, concluyó Barticciotto.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Coquimbo Unido?

Colo Colo enfrenta Coquimbo Unido este viernes 16 de agosto para seguir en la lucha por el título del Campeonato Nacional. Albos y piratas chocan desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental para el inicio de la fecha 20.

¿Cuándo es la revancha contra Junior en Copa Libertadores?

Tras el partido con Coquimbo Unido, Colo Colo viaja a Barranquilla para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida, sacó una ventaja de 1-0. La revancha es el martes 20 de agosto a las 20:30 horas.

¿Quieres estar actualizado con las noticias del fútbol chileno e internacional? Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.