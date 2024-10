La temporada 2024 está muy cerca de llegar a su final y el Campeonato Nacional está abierto, porque Colo Colo y Universidad de Chile se disputan el título en una pelea adentro y afuera de la cancha.

Los albos tienen dos puntos más que los azules a falta de dos jornadas, pero Azul Azul interpuso una denuncia y busca quitarle tres unidades al Cacique, para quedar ellos con la primera opción.

Aparte de estar concentrados en los partidos finales los clubes chilenos empiezan a hacer balances, porque se vienen las renovaciones y justamente Colo Colo tiene muchos jugadores en su plantel que terminan contrato.

¿Leonardo Gil se va a un rival de Colo Colo?

Uno de los temas álgidos que debe resolver Blanco y Negro es la continuidad de Leonardo Gil, el tercer sueldo más alto del equipo, quien en la temporada 2024 perdió protagonismo y es uno de los más criticados por los hinchas colocolinos.

En TNT Sport la periodista Verónica Bianchi habló del Colo y puso una interrogante sobre su futuro y lo ve jugando en un archirrival de los albos, al más puro estilo de Matías Zaldivia.

Leonardo Gil debe estudiar su renovación en Colo Colo

“Esto de que Colo Colo buscaría renovarle salió ahora. Yo estuve hablando con gente y me decían que si no renueva en Colo Colo se lo imaginan en la U. ¿Saben qué? Yo me lo imagino más en la Católica que en la U”, dijo la comentarista.

“¿Saben por qué? No digo que haya una oferta… Me lo imagino porque la Católica es un equipo que en esa zona de la cancha no ha encontrado estabilidad, está constantemente buscando alternativas ahí y una banca coja en ese sentido”, puntualizó.

Para cerrar su opinión, Vero Bianchi indicó que “si Gil se va a una de los rivales, lo veo más en la Católica que en la U”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Magallanes por la Copa Chile?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Magallanes por la Copa Chile se jugará el martes 29 de octubre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Monumental.