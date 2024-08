El Rey del Metro Cuadrado no tiene duda: la llegada de Isla significa que Colo Colo clasifica sí o sí en Copa Libertadores y pelea el título en el Campeonato Nacional.

Mauricio Isla es el nuevo y flamante refuerzo de Colo Colo para la segunda parte de la temporada y se suma al plantel dirigido por Jorge Almirón. El Huaso podría debutar en el Superclásico ante Universidad de Chile tras la suspensión del partido contra Huachipato por el sistema frontal que afectó la zona sur del país.

Con Colo Colo peleando por la punta del Campeonato Nacional, instalados en octavos de final de la Copa Libertadores y vivos en Copa Chile, Carlos Caszely no tiene dudas en lo que pueda aportar el Huaso Cósmico.

“Por lo que ha sido el año del equipo, le viene muy bien. Creo que el Huaso le puede aportar mucho. Voy a pensar un poco como Almirón, porque al poner a Isla puede poner a la izquierda también al Torta Opazo, como ya lo usaron otros entrenadores”, dijo Caszely en Al Aire Libre.

El Rey del Metro Cuadrado agrega que “así esto puede servir hasta a los dirigentes. Por qué digo esto, porque Wiemberg, que anda bien, tiene una pelea entre Calera y Valdivia por su pase, y si no se resuelve ya tendrían en parte la solución, y evitar meterse en un conflicto”.

Nivel competitivo para pelear el título y clasificar en la Copa

“Isla viene de un campeonato altamente competitivo, viene de jugar en Independiente, no viene de ser reserva. Él viene jugando, va a servir, no para ganar la Libertadores, porque no hay equipo para ganarla, pero sí para pasar esta ronda”, complementó.

Sobre la misma añade que “Colo Colo a nivel nacional va a dar la pelea por el título, eso tenlo por seguro, tiene un plantel un poquito mejor que el resto. La U desgraciadamente se está cayendo, y digo desgraciadamente porque a mí me gusta que vayan arriba, porque lo hace más competitivo”.

Caszely sentencia que “a Coquimbo también le va costar, porque no tiene un plantel largo, y más encima perdieron a Luciano Cabral que era importantísimo, era un jugador desequilibrante que te puede llevar a ganar un partido o cambiar el marcador”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo?

El próximo Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para el sábado 10 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo será válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional.