Mauricio Isla es nuevo jugador y flamante refuerzo de Colo Colo para la segunda parte de la temporada 2024. El Huaso, bicampeón de América con la selección chilena, fue formado en Universidad Católica y hace unos años regreso a la UC, donde no había alcanzado a debutar profesionalmente, pues partió a Udinese desde las juveniles.

Junto a su pasado en la UC, hace algún tiempo parecía imposible que Isla firmara en Colo Colo, teniendo en cuenta que el lateral derecho había reconocido ser hincha fanático de Universidad de Chile. Sin embargo, el universo trabaja en formas insospechadas.

Sin embargo, este viernes La Tercera desempolvó archivos del recordado Mundial de Canadá Sub 20. Y resulta que el Huaso en 2007 ya había adelantado que algún día jugaría en Colo Colo…

Tal como publica el mencionado medio, un pequeño Mauricio Isla se trasladaba desde Buin a San Carlos de Apoquindo para entrenar en las inferiores de la UC. Junto a su abuela, el Huaso recorría cerca de 50 kilómetros (100 ida y vuelta) tres veces a la semana, en un trayecto que requería tomar tres micros.

Isla agradecido: le prometió Colo Colo a su inspectora

La abuela se preocupaba de una humilde colación: pan con mantequilla, jugo y fruta. Y a veces la plata no alcanzaba para la micro. Así aparece la figura de la señora Quenita, la inspectora del liceo donde estudiaba el Huaso.

Según relató entonces el mismo Isla a La Tercera, “la señora Quenita, que era inspectora en el liceo, me decía: ‘cómo no vas a ir a entrenar’, y me daba plata para la micro. Ella era fanática de Colo Colo”.

La anónima heroína del fútbol chileno falleció en 2007 mientras Isla disputaba el Sudamericano de Paraguay 2007, descenso que marcó profundamente a un agradecido e incipiente jugador de fútbol.

“Cuando volví del torneo le prometí a sus familiares que alguna vez jugaría por Colo Colo. Incluso lleve una camiseta a su lecho de muerte en Buin”, explicó hace 17 años el mismo Mauricio Isla.

Cabe recordar que en la rueda de prensa de presentación con Colo Colo, el Huaso recordó que la mayoría de su familia y gran parte de sus amigos también son hinchas del Cacique, situación que de una u otra forma sumó para convertirse en jugador albo.