Colo Colo se quedó en el camino en la Copa Libertadores de América, porque fue eliminado por River Plate en los cuartos de final del certamen continental.

El equipo argentino ganó una apretada serie por 2-1, la cual desniveló la noche del martes gracias al solitario gol de Facundo Colidio en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Uno de los jugadores albos que habló tras la derrota fue Arturo Vidal, quien enfrentó en varias oportunidades a la prensa presente en el recinto de Núñez, y aprovechó de ningunear a Universidad de Chile.

La frase de Arturo Vidal para burlarse de Universidad de Chile

Al King le gusta hablar con la prensa y si puede hacer polémica, mejor aún para él, y tras la derrota de Colo Colo ante River Plate aprovechó de minimizar a los azules.

En primera instancia, a Vidal le preguntaron sobre el partido con el elenco argentino y recalcó que le encanta competir en instancias definitivas.

Arturo Vidal peleó con todos en Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Estos partidos me encantan, calentar a la gente, jugar con todo, son los partidos con los que uno sueña siempre cuando chico, jugar cuartos de final de Libertadores, semifinales de Champions, eso uno sueña y ahora se me dio la oportunidad con Colo Colo y lo disfruté al máximo, me hubiese gustado pasar pero será el próximo año”, señaló el ex FC Barcelona.

Tras ello, a Arturo Vidal le preguntaron por Universidad de Chile, líder del Campeonato Nacional con 10 puntos de ventaja sobre Colo Colo, y aprovechó el momento para realizar una picante declaración.

“No me preguntes por la U. ¿La U dónde juega? Mañana me preguntas por la U. ¿La U está en la Libertadores? Entonces no me preguntes por la U”, remató entre risas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Cobresal por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Cobresal por el Campeonato Nacional se jugará este sábado 28 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.