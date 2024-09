“Partido muy flojo”: Ex River Plate elige a Arturo Vidal como el peor de Colo Colo

“Partido muy flojo”: Ex River Plate elige a Arturo Vidal como el peor de Colo Colo

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores ante River Plate. La solitaria anotación de Facundo Colidio fue suficiente para que el equipo millonario avanzará hasta las semifinales del torneo.

Resultado que la prensa transandina se encargó de apuntar directamente sobre Arturo Vidal. El King cometió un error en la salida y permitió que el delantero trasandino anotara el único tanto de la revancha.

Lo que provocó que le cayeran con los topetones en plancha tras el pitazo final de Andrés Matonte. “Cometió el error del partido. Habilita a Colidio en el gol. Terminó jugando un partido muy flojo. Parecía un juvenil con toda la experiencia que tiene”, partió diciendo Federico Domínguez en la “Noche de TyC Sports”.

Las críticas contra Arturo Vidal

“Tanto que hablaron y al final les terminó pasando la cuenta del Monumental. No solo a Vidal, lo sintió todo el equipo. No patearon al arco. Tuvieron más posesión pero con puros pases a los lados”, recalcó el ex jugador millonario entre 2005 y 2007.

Pero el ahora comentarista deportivo siguió detallando los errores del King, especialmente a su salida del estadio de River y los gestos que realizó contra los hinchas.

“Tenía que irse en silencio. Esos gestos sobre el final no se justifican. Fue un fenómeno como jugador. Ahora esta en la curva descendente y hoy no la tocó”, sentenció.